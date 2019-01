Recyclinghof auf Wachstumskurs

Abgabe: Olaf Kraatz entsorgte am Mittwoch seinen Schrott auf dem Recyclinghof an der Alberstshofer Chaussee in Bernau. Dahinter gibt Mitarbeiter Detlef Linsenbarth die notwendige Unterstützung. © Foto: Sergej Scheibe

Kai-Uwe Krakau

Bernau Im Jahr2010 war er ein „Provisorium“, inzwischen ist der Recyclinghof Bernau auf Wachstumskurs. Die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) will den Standort auf dem Gewerbegebiet Albertshofer Chaussee weiter ausbauen.

„Wir können hier unseren Bürgern einen vorbildlichen Service anbieten“, sagte Landrat Daniel Kurth am Mittwoch bei einem Besuch der Anlage. Mit dem im November fertiggestellten Sozialtrakt biete man darüber hinaus auch den Beschäftigten nun gute Arbeitsbedingungen. „Die Erfassung und Verwertung von Rohstoffen wird in Zukunft noch wichtiger“, ist der SPD-Politiker überzeugt. Auf die kommenden Herausforderungen sei der Landkreis Barnim aber gut vorbereitet.

Kurth betonte, dass es „für die Bürger keinen Grund mehr gibt, etwas in den Wald zu werfen“. Elektrogeräte, Farben und Lacke sowie Altpapier könnten auf den Recyclinghöfen kostenfrei abgegeben werden. Lediglich für die Entsorgung von Sondermüll wie beispielsweise Asbestplatten müsse man die Kosten an die Verbraucher weitergeben, so der Landrat.

„Wir sind sehr zufrieden, dass der Standort auf dem Gewerbegebiet entwickelt wird“, sagte Bernaus Bürgermeister André Stahl. Der Linken-Politiker wies darauf hin, dass die gesamte Region weiter wachse. Dies betreffe sowohl die Einwohnerzahl als auch die gewerbliche Wirtschaft. „Es ist daher gut, diesen Service vor Ort zu haben“, so Stahl.

BDG-Geschäftsführer Christian Mehnert sprach von einer „wahnsinnigen Entwicklung in den vergangenen Jahren“. 2010 sei man mit einem Bürocontainer und zwei Mitarbeitern gestartet. Zwei Jahre später habe die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft das Projekt übernommen, fortgesetzt und weiterentwickelt. „Gegenwärtig haben wir in Bernau 20 Mitarbeiter“, erklärte Mehnert. Elf Fahrzeuge sind unterwegs, um den Hausmüll der Niederbarnimer zu entsorgen. Die umgeschlagene Menge stieg von 6700 Tonnen (2010) auf nunmehr 13 000 Tonnen.

Seit dem Jahr 2012 wurden auf dem Gewerbegebiet Albertshofer Chaussee rund 2,1 Millionen Euro investiert. Für den Sozialtrakt mit Umkleidebereichen, Duschen und Büroräumen sowie kleinere Investitionen waren es allein im vergangenen Jahr 800 000 Euro.

Pro Tag werden auf dem Recyclinghof Bernau den Angaben zufolge durchschnittlich 400 Kunden abgefertigt. Im Sommer können es zu bestimmten Zeiten aber auch bis zu 700 sein. Die Erweiterung der Öffnungszeiten habe sich dabei durchaus positiv ausgewirkt, so der BDG-Geschäftsführer. Auf dem Gelände entstanden inzwischen auch eine Tankstelle sowie Stellplätze für notwendige Container.

Für 2020 kündigte Mehnert den Bau einer Papierumschlaganlage an. Rund 13 000 Tonnen sollen dann über Bernau zu Verarbeitungsbetrieben transportiert werden. „Auf dem Gelände wird also künftig mehr los sein“, so der Geschäftsführer. Die Stadt Bernau werde diesen Erweiterungsprozess begleiten, mit der Verwaltung gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit, hieß es.

Die Verkehrssituation vor dem Recyclinghof bezeichnete Mehnert als noch nicht zufriedenstellend. Die Kunden würden mit ihren Fahrzeugen teilweise bis zur Hauptstraße stehen. „Dieses Problem schauen wir uns an“, erklärte der BDG-Geschäftsführer. Die Kommune werde eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung treffen, damit der Durchgangsverkehr nicht behindert wird, so daraufhin Bürgermeister Stahl.

Die BDG, ein Unternehmen des Kreises, betreibt sechs Wertstoff- und Recyclinghöfe. Ein weiterer Standort soll Oderberg werden. Dort sei man auf „gutem Weg“.