Großes Interesse für neue Baupläne

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das geplante Wohnbaugebiet Garzauer Chaussee/Grenzweg findet großes Interesse. Die Informationsveranstaltung von Stadtplanung und Markon-Bau war gut besucht. Bedenken wurden hinsichtlich der Lage in der Einflugschneise des Flugplatzes geäußert.

„Wohnen am Sonnenpark“ heißt das neue Projekt der Hausbau- und Bauträgerfirma Markon-Bau, das nördlich der Garzauer Chaussee, an den Grenzweg anschließend, entstehen soll. Im ersten Bauabschnitt sollten nach einer der am Dienstagabend in einer vorgezogenen Bürgerinformationsveranstaltung präsentierten Variante 33 Eigenheimparzellen direkt zwischen Grenzweg und Garzauer Chaussee entstehen. Daran sollen sich der vorhandene Wald und ein ebenso großer Park mit Volleyballfeld, Skaterbahn, Fitnesspfad, Spielplatz und Teich anschließen. Der dann folgende zweite Bauabschnitt setzt das Gebiet in östliche Richtung mit knapp 50 Einfamilienhäusern fort. Nördlich des lang gestreckten Areals befindet sich ein Solarpark, wohl der Namensgeber des Projekts.

Die Stühle im Versammlungsraum der Stadtverwaltung reichten nicht für die Bürger, doch langes Sitzen war ohnehin nicht angesagt. Nur, solange Stadtplanerin Anja Krause und ihre Mitarbeiterin Antje Schwarz die planungsrechtlichen Hintergründe darlegten. Im Flächennutzungsplan sind die 11,5 Hektar sowohl als Wohnbaufläche, direkt an den schon einseitig mit Eigenheimen bebauten Grenzweg anschließend, ausgewiesen als auch als Grünfläche. Der Regionalentwicklungplan Berlin-Brandenburg sieht das Wohnbaupotenzial für Strausberg genau dort. Da es sich um Außenbereich handelt, muss ein Bebauungsplanverfahren mit Fachgutachten und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden. Schon vor dem Aufstellungsbeschluss sollen die Gutachter die Flächen untersuchen, stellte am Rande der Versammlung Planerin Angela Kressin vom Hoppegartener Büro GFBU in Aussicht.

Diskussionen an drei Marktständen drehten sich um die Einbindung des Wohngebiets, die städtebaulichen Varianten und die von Markon-Bau angebotenen Haustypen. „Ist Ihnen klar, dass das Gebiet direkt in der Einflugschneise des Flugplatzes und in der Platzrunde liegt?“, fragte Matthias Mielke Stadtplanerin Antje Schwarz. Die immisionsschutzrechtlichen Untersuchungen gehörten zum Bebauungsplanverfahren und würden vorschriftsmäßig abgearbeitet, versicherte sie. Wenn sie eine Wohnbebauung nicht zuließen, müsste sich Flächeneigentümer Markon-Bau eben eine andere Verwertung überlegen, etwa ein kleines Gewerbegebiet. Mielke wohnt gleich nebenan am Mondsee, ebenfalls ein Markon-Bau-Gebiet. „Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität und der Betreuung“, betont Petra Arndt, die Frau an seiner Seite, „aber Fakt ist, dass die Flugzeuge in 100 Meter Höhe über uns die Landebahn anfliegen.“ Ihre Tochter Stefanie Pehl, Mutter von drei Kindern, zeigt auf das gelbe Quadrat des Spielplatzes: „Das kann ja wohl bloß der Sandkasten sein?! Hier ist viel zu wenig Platz für Kinder eingeplant.“

Marlies Greil von der Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost sagt der Stadtplanerin: „Wir geben der Bebauung im Innenbereich immer den Vorzug, und hier, wo sie am Grenzweg anschließt, geht sie in Ordnung. Aber der Bauabschnitt auf der grünen Wiese findet nicht unsere Zustimmung.“ Und CDU-Fraktionschef Andreas Fuchs kringelt nur zwei Häuserreihen am Grenzweg ein: „Das wäre mein Vorschlag: 24 Wohneinheiten.“