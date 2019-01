33 Barnimer fahren zu Jugend musiziert

Marco Marschall

Eberswalde/Beeskow 200 Jugendliche werden am Freitag und Sonnabend in Beeskow ihr musisches Können unter Beweis stellen. Denn dann findet in der Kreisstadt von Oder-Spree der Regionalwettbewerb Nord/Ost von „Jugend musiziert“ statt. Was die Teilnehmerzahlen der einzelnen Kreise betrifft, rangiert der Barnim an dritter Stelle. Am stärksten vertreten ist Märkisch-Oderland mit 49 Talenten. 43 kommen aus dem Landkreis Oder-Spree, 33 aus dem Barnim.

Eigentlich sollten es noch sechs mehr sein. Doch Kathrin Möller von der Neuen Musikschule Bernau hat dem Veranstalter mitgeteilt, dass ihre Schülerinnen aus dem Bereich Gesang/Pop nicht starten. Als Grund benennt Möller, die 26 Jahre an der Kreismusikschule Barnim tätig war, ein „vollständig zerrüttetes Verhältnis“ zum dortigen Leiter Christian Schommartz. Die Märkische Oderzeitung hatte kürzlich über die Situation an der Einrichtung und deren personellen Verluste berichtet. Auch Kathrin Möller hat die Schule 2018 verlassen.

Ausgerechnet ihr alter Chef ist am Wochenende Jury-Vorsitzender in der Kategorie Gesang/Pop, bewertet die Schüler seiner früheren Mitarbeiterin, die mit ihr gemeinsam die Einrichtung gewechselt hatten. Und er bewertet die Sänger der eigenen Musikschule. Aus Sicht der Bernauer Gesangslehrerin ist er damit befangen. Die Schüler selbst hätten unter diesen Umständen nicht mehr singen wollen.

Beim Gastgeber wurde die Absage zur Kenntnis genommen. „Für mich ist das ein persönliches Problem. Ich kann nur die Kinder bedauern, die deswegen nicht teilnehmen“, kommentiert Beeskows Musikschulleiter Jürgen Wesner die Abmeldung aus Bernau. An der Objektivität des Expertenurteils zweifelt er nicht. Der Juryvorsitzende würde keine Schüler bewerten, die er selbst unterrichtet. Darauf werde beim Wettbewerb geachtet. Zudem habe er mit der Bepunktung nur am Rande zu tun. Zur Jury gehören neben Schommartz, der selbst Klavierlehrer ist, drei Fachleute aus dem Bereich Gesang. Und deren Ansicht zum Können der Teilnehmer sei letztlich entscheidender. Christian Schommartz ist aus Jürgen Wesners Sicht ein „langjähriger kompetenter Juror“ bei „Jugend musiziert“. Es sei schwierig fachkompetente Leute zu finden.

Auch am Wochenende werden mehr als 30 Experten die Leistungen bepunkten. Der Regionalentscheid in Beeskow wird an sechs verschiedenen Standorten ausgetragen. Hinzukommt, dass am selben Wochenende auch der Regionalwettbewerb West in Rathenow stattfindet. Der Entscheid der Region Süd wurde am vergangenen Wochenende inSpremberg ausgetragen. Die besten Musiker starten Ende März beim Landeswettbewerb in Eberswalde.