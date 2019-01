Ladendieb lässt Beute zurück

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) In einem Geschäft in der Heilbronner Straße nahm am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein Mann Ware aus den Regalen und verließ das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte den Mann und lief ihm hinterher. In einem kurzen Gerangel stürzten beide zu Boden, wobei sich der Kunde leichte Verletzungen zuzog. Der unbekannte Dieb flüchtete, ließ aber seinen Rucksack mit dem Diebesgut zurück. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.