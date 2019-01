Rundgang mit Glühwein und Glückskeksen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Im vergangenen Jahr führte die Tour mit dem Alten Fritz durch Fürstenwalde, in diesem Jahr begann der Neujahrsempfang der FDP mit einem Rundgang durch Trebus. „Ganz schön kalt, aber das macht nichts“, begrüßte Ortsvorsitzende Petra Schumann die Teilnehmer. Vor der Kirche ging es los: Zwischen mit Planen verhülltem Holzgebälk, das einmal den neuen Kirchturm bilden soll, erläuterten Ortsvorsteherin Sandra Dorsch und Susanne Rabe, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, den Baufortschritt. Richard Harald Bleck tat es ihnen gleich – vor dem alten Kriegerdenkmal, das er als Mahn- und Gedenkort wieder aufbauen will.

Die Stadtverordneten Reinhard Ksink und Eberhard Henkel hatten da wie der übrige Trupp bereits Gläser mit wärmendem Glühwein in der Hand. An einer langen, mit Glückskeksen und FDP-Fähnchen dekorierten Tafel, begann anschließend im Restaurant „Seeblick“ der eigentliche Empfang, zu dem auch Altbürgermeister Manfred Reim, FDP-Bundestagsabgeordneter Martin Neumann sowie Vertreter anderer Fraktionen gekommen waren.

Die Niederlage ihres Bürgermeisterkandidaten, die Zusammenarbeit mit dem gewählten Amtsinhaber und die Aufhebung der Zweckehe mit der CDU im Stadtparlament nannte Petra Schumann als die großen Herausforderungen des vergangenen Jahres. Für das bevorstehende „Jahr der Wahlen“ kündigte sie an: „Wir wollen eine starke Fraktion sein“. Drei bis fünf Mandate in der Stadtverordnetenversammlung und zwei im Kreistag seien das Ziel. Ihre Kandidaten für die Kommunal- und Landtagswahl stellt die FDP am 14. März, ebenfalls in Trebus, vor. Als Neumitglied wurde die sachkundige Einwohnerin Saskia Felsch begrüßt.