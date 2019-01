Oberhavel präsentiert sich musikalisch in Berlin

Ingmar Höfgen

Oberhavel Ob Ronny Heinrich und sein Orchester, die jugendlichen Musiker der Kreismusikschule oder der Rock’n’Roll Club Butterfly – Künstler aus Oberhavel sorgten am Mittwoch auf der 84. Grünen Woche in Berlin für richtig Schwung.

„Moviestar, oh Moviestar“ – Ronny Heinrich war auch um 11 Uhr schon in seinem Element und fegte über die Bühne. Die Brandenburghalle 21a füllte sich zwar erst, aber einige Besucher hatten schon auf den drei Sitzreihen Platz genommen und schauten gutgelaunt zur Bühne. Von dort sprang der Funke immer mehr auf die Hallenbesucher über. „Que Sera, Sera“ und „Love is in the Air“ beendeten die erste Runde des Oranienburger Musikbotschafters.

Begonnen hatte der Oberhavel-Tag mit ruhigeren Tönen. Was die Jagdhornbläsergruppe Oranienburg zum Besten gab, klang nach Wild und Wald – und damit nach einem Teil jener Vielfalt, die im Laufe des Tages auf der Bühne präsentiert wurde. Um Besucher die „Märkische Heide“ singen zu lassen, fehlte am Morgen jedoch noch die kritische Masse.

Aber je näher die Mittagszeit rückte, desto schwerer war ein Durchkommen vor der Bühne. Mit „Als ich fortging“, der alten Karussell-Ballade, weckte Novelee Ruff von der Kreismusikschule wohl viele Erinnerungen. Gillian Skambraks und Milena Lebus sorgten danach mit „This is the life“ von Amy Macdonald wieder für ordentlich Tempo. Daran schlossen die Rock’n’Roller des Kremmener Butterfly-Clubs später fast nahtlos an. Die Gäste zückten ihre Kameras und blieben staunend stehen.

Natürlich wurde auf der Bühne auch wieder viel über den Landkreis gesprochen. Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Peter Krause vom Tourismusverband „Ruppiner Seenland“ priesen Radwege, Natur und natürlich die Vielfalt – kurz und prägnant aufbereitet für die durch die Halle ziehenden Besucher. Und während viele in diesem Jahr etwas Fontane-Aufmerksamkeit für sich zu beanspruchen suchen, scheint bei Schloss Liebenberg klar: Hier war er wirklich, und auch länger.

Der Schlossherr hatte ihn einst eingeladen, später schrieb der Dichter, der im Dezember 2019 seinen 200. Geburtstag feiern würde, über die Plünderung während der napoleonischen Kriege. In Liebenberg soll es jetzt ganz besondere Ausstellungen geben –, zum Beispiel will man durch den Wald gehen und die beschriebenen Orte besuchen. Auch die Urbarmachung der Flächen will man den Gästen im Freien näherbringen.

Und wenn es um den Landkreis geht, dann darf natürlich auch das Kurfürstenpaar nicht fehlen. Aber was war das? Die Kurfürstin (Vivienne Netzeband) erschien in Begleitung einer Hofdame (Jennifer Bernard), von ihrem Gemahl weit und breit keine Spur. Weil der krank ist, muss er seine repräsentativen Pflichten derzeit ruhen lassen. So schritten die beiden Damen in ihren imposanten Kostümen durch die Halle. Oberhavel ist eben immer für eine Überraschung gut.