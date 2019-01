Feuerwehr schafft Hilfsfristen nicht

Investitionsstau: Die Schwedter Feuerwache in der Heinersdorfer Straße ist in die Jahre gekommen und liegt strategisch ungünstig. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Feuerwehr ist zur Menschenrettung und bei kritischen Bränden personell unterbesetzt, zu oft zu spät am Einsatzort und nicht gut ausgerüstet. Das sagt der neue Gefahrenabwehrbedarfsplan.

In dem 200 Seiten starken Papier steckt Zündstoff. Bisher war die Stadt immer stolz auf ihre Feuerwehr, lobte die Leistungsstärke und Einsatzkraft der einzigen hauptamtlichen kommunalen Wehr in der Region und die Schlagkraft der großen Zahl freiwilliger Kräfte. Die Ist-Analyse jedoch listet eine Reihe von Defiziten auf, vor allem, dass die Feuerwehr die Hilfsfrist nicht erfüllt und das auch gar nicht kann.

2006 hatte die Stadt im letzten Gefahrenabwehrbedarfsplan beschlossen, wie schnell die Einsatzkräfte zur Menschenrettung und bei kritischen Wohnungsbränden am Einsatzort sein soll. In weniger als acht Minuten nach der Alarmierung sollen mindestens sechs, wenn eine Drehleiter nötig ist sogar acht Einsatzkräfte mit ihrer Löschtechnik am Einsatzort sein. Fünf Minuten später sollen mindestens sechs weitere Kräfte nachgerückt sein. Diese Fristen sollen in mindestens 90 Prozent der Fälle eingehalten sein.

Tatsächlich aber sind pro Schicht nur sechs hauptamtliche Kräfte in der Feuerwache, von denen fünf überhaupt ausrücken können. Bei den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr wird eingeschätzt, dass sie tagsüber meist keine leistungsfähige Einheit bilden können, ein verlässliches Eintreffen in der Hilfsfrist nicht zu erwarten ist. Auch im Löschzug 1 in der Stadt. Von den 43 Aktiven in seiner Wehr zählt Ortswehrführer Marcel Curt mehr als die Hälfte Schichtarbeiter, die nicht verlässlich einsetzbar sind. Zudem sind zwei, drei Feuerwehrleute, die vorher in Steinwurfnähe zur Feuerwache wohnten, umgezogen. „Dann sitzt man mit drei Leuten auf dem Fahrzeug und weiß nicht, ob man warten soll, bis noch welche kommen, oder losfahren, um die Frist zu halten“, schildert der Feuerwehrmann. Die Analyse der Einsätze von 2013 bis 2017 hat gezeigt, dass die Hilfsfrist nur in 76 Prozent der Fälle eingehalten wird. Wenn die Drehleiter vonnöten ist, wird die vorgeschriebene Einsatzstärke in der Hilfsfrist sogar nur in zwei Prozent der Fälle erreicht.

Aber auch bei der Ausrüstung und Unterbringung der Feuerwehr zeigt der Plan Mängel auf. Ein Großteil des Fahrzeugbestandes ist an der Grenze der Nutzungsdauer und muss ersetzt werden. Außerdem besteht Ersatzbedarf von verschlissener oder überalterter Schutzausrüstung, auf den Feuerwehrfahrzeugen mangelt es an ausreichend Funkgeräten, nicht alle Einsatzleiter verfügen über die vorgesehenen Meldeempfänger.

Bevor die Stadt die Ist-Analyse veröffentlichte oder mit der Feuerwehr diskutierte, hat sie im Dezember noch eilig erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für den Haushalt 2019 nachgeschoben. So soll die Personalstärke angehoben, eine neue Drehleiter und ein Löschfahrzeug bestellt werden. Die Studie schlägt außerdem Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes in der Feuerwehr und einen Ersatzneubau für die Stadtfeuerwache vor.