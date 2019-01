Der Aufgabe trotz Heimweh gewachsen

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war ein Hilferuf, mit dem sich der damalige spanische Regierungschef Mariano Rajoy vor sechs Jahren an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt hatte.

Seinerzeit waren fast 60 Prozent der Unter-25-Jährigen auf der iberischen Halbinsel arbeitslos – und die Idee, junge Spanier zur Ausbildung nach Deutschland zu holen, lag nahe.

So entstand das Programm „Mobilpro“, mit dem 7500 Südeuropäer als Azubis nach Deutschland verschickt wurden. Weil sich die Sprachhürde und die Entfernung von der Heimat für viele von ihnen als zu hoch erwiesen, wurde das Programm später mit jungen Leuten aus anderen EU-Ländern „aufgefüllt“.

„Ab 2016 waren wir mit 14 jungen Polen und fünf Spaniern auch beteiligt“, berichtet der Bereichsleiter für Ausbildung beim bbw-Bildungszentrum Ostbrandenburg, Hans-Jürgen Burau. Auf die Auswahl der Spanier habe man keinen Einfluss gehabt, die polnischen Teilnehmer wurden dagegen bei einem Casting geworben, das in Zielona Góra stattfand und bei dem sich die interessierten Jugendlichen mit Vertretern Brandenburger Firmen wie bei einer Partnerbörse trafen.

„Ich hatte in der Regionalzeitung zufällig die Anzeige für dieses Treffen gelesen“, berichtet Aleksander Labul. Der Pole war damals 25 und hatte bereits ein recht bewegtes Leben hinter sich. „Nach dem Abitur wollte ich am Polytechnikum in Breslau studieren, was aber nicht klappte. Dann machte ich einen Schweißerkurs und ging wie viele Polen als Kontraktarbeiter ins Ausland“, berichtet er offenherzig.

Bei Jobs in Norwegen und Westdeutschland habe er nicht schlecht verdient, aber auf Dauer ohne vollwertige Ausbildung zu bleiben, sei „nicht sein Ding“ gewesen.

„Diese Lebenserfahrung war ein großes Plus für Aleksander. Denn er musste zunächst erst mal Deutsch lernen.“ Das berichtet Ausbildungsleiter Horst Roi von der ABS Gmbh in Storkow, einem Metallverarbeitungsunternehmen, das mit dem Polen den Ausbildungsvertrag zum Konstruktionsmechaniker abschloss. Dass der Pole schon gut Englisch sprach, war auch von Vorteil.

Die Firma stellte ihrem Azubi eine preiswerte Wohnung. Und da Aleksander wie alle „Mobilpro“-Teilnehmer pro Monat 818 Euro Lehrgeld erhielt, war die Motivation für ihn kein Problem. „Gerade die jüngeren Teilnehmer hatten am Anfang aber Heimweh. Einer der Spanier fuhr schon nach vier Wochen zurück“, berichtet Hans-Jürgen Burau. Zu dem Programm gehört ein Sozialbetreuer, der sich um die Alltagssorgen kümmert.

Zweieinhalb Jahre nach dem Start sind noch drei Spanier und neun Polen dabei. Zwei der Südeuropäer werden beim Reifenproduzenten Goodyear in Fürstenwalde zu Fachinformatikern ausgebildet, einer ist direkt beim bbw-Bildungszentrum in Frankfurt (Oder). Die Polen werden bei verschiedenen Firmen zu Mechatronikern und Anlagemechanikern ausgebildet. Die Abbruchquote liegt fast bei jenen 40 Prozent, die auch bundesweit in dem Programm zu verzeichnen war. Deshalb – und weil sich der Arbeitsmarkt in Spanien etwas entspannt hat – hatte die Bundesregierung entschieden, „Mobilpro“ nicht fortzusetzen.

Aleksander Labul erreichte bei Zwischenprüfungen dagegen so gute Ergebnisse, dass seine Ausbildungszeit auf zweieinhalb Jahre verkürzt wurde. Am 31. Januar steht für ihn die letzte praktische Prüfung im Schweißen an. „Alexander wird es als erster schaffen“, ist Hans-Jürgen Burau überzeugt, der zugleich bedauert, dass das Programm beendet wurde, nachdem man gerade Erfahrungen gesammelt hat. Ob der Pole dann auch bei ABS in Storkow weiterarbeitet, wird sich zeigen. „Erst kommt die Prüfung, dann muss ich mit meinem Chef über den künftigen Lohn sprechen“, sagt er und lacht dabei selbstbewusst.