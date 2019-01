Linienführung nicht in Stein gemeißelt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bürgermeister Thomas Günther (SPD) hat auf Kritik an der neuen Führung der Buslinie 824 in Hennigsdorf reagiert.

„Das Entscheidende für mich ist die Möglichkeit, mehr Fahrgäste zu generieren.“ Damit begründet Bürgermeister Thomas Günther (SPD) die Zustimmung der Stadt für die vom kreislichen Busunternehmen OVG im Dezember vollzogene Änderung der Buslinie 824. Diese fährt nun im 20-Minuten-Takt über die Fontane- statt Waldstraße. Eine Reihe von Hennigsdorfern hat sich darüber bereits im Rathaus beschwert. Beklagt wird etwa, dass das Ärztehaus an der Waldstraße nun wesentlich schlechter zu erreichen ist.

Günther unterstreicht aber auch, dass die veränderte Linienführung nicht endgültig sein muss. „Wir werden im Sommer mit der OVG auswerten, ob laut Fahrgastzahlen die Änderung ein Erfolg war oder nicht.“ Er stellt auch nochmals klar: Die neue Linienführung sei ein Wunsch der OVG gewesen. Seinem persönlichen Eindruck zufolge finde die Änderung Zuspruch. Gerade an der Haltestelle Kolpingplatz seien die Zahlen deutlich nach oben gegangen. Mit dem neuen Wohngebiet Fontanehöfe könnte der Bedarf weiter steigen.

„Uns ist die Anbindung des Friedhofs und der Waldstraße wichtig“, versichert der Bürgermeister. Er räumt aber ein, dass die dortigen Haltestellen nun nur noch im Stundentakt angefahren werden. Zählungen der OVG hätten ergeben, dass die Station Friedhof pro Fahrt im Durchschnitt nur von einem Fahrgast zum Ein- oder Aussteigen genutzt wurde.

Er widerspricht auch dem Argument von Fahrgästen, die sich jetzt abgehängt fühlen, nicht mehr günstig nach Velten oder Oranienburg fahren zu können. „Die Abfahrtszeiten sind so getaktet, dass in der Marwitzer Straße zwei Minuten Zeit sind, um vom 809er-Bus auf die 824 umzusteigen.“ Er räumt jedoch ein, dass die Linie 809, die in Berlin-Hermsdorf startet, verspätungsbelastet ist. „Das funktioniert nur bei Pünktlichkeit. Aber ist der Bus weg, kommt ja in 18 Minuten der nächste.“

Dass das Ärztehaus in der Waldstraße jetzt schlechter per Bus zu erreichen ist, lasse sich kaum ändern. Eine weitere Haltestelle an der Marwitzer Straße (in Höhe Waldstraße) würde bedeuten, dass in die gerade sanierte Straße nochmals eingegriffen werden müsse. Damit der Bus nicht einfach am Bordstein, sondern an einer behindertengerechten Haltestelle stoppen kann, wäre an dieser Stelle ein Umbau erforderlich. Eine Hennigsdorferin hatte jüngst dieser Zeitung mitgeteilt, dass die OVG ihr gegenüber von Überlegungen für eine dortige neue Haltestelle gesprochen habe. Maik Meißner, bei der OVG für die Fahrpläne zuständig, kann solche Überlegungen nicht bestätigen.

Die OVG widerspricht auch Vermutungen einiger Fahrgäste, dass beim durch die neue Linienführung bedingten Umsteigen ein zweiter Fahrschein gekauft werden muss. „Man kauft einmal ein Ticket, das vom Start bis zum Ziel gilt“, stellt Axel Gottwald von der OVG klar. Wer beispielsweise vom Hennigsdorfer Friedhof nach Velten fahren will, muss beim Umsteigen an der Marwitzer Straße keinen neuen Fahrschein lösen.(rol)