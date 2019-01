Wildblume gehört wieder zu den Besten

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Bestnoten für Sortimentsvielfalt, Service und Freundlichkeit haben die Kunden für den Angermünder Naturkostladen „Wildblume“ verliehen. Im bundesweiten Vergleich von Bioläden ist der kleine Laden in der Brüderstraße erneut zu einem der Besten gekürt worden und wird am 14. Februar auf der weltgrößten Biofachmesse in Nürnberg ausgezeichnet. Die Einladung zur Auszeichnungsgala hat Geschäftsinhaber Marcel Schwichtenberg gerade per Post erhalten: „Das ist für mich die schönste Bestätigung, dass der Laden gut angenommen wird und unsere Kunden zufrieden sind“, freut sich der junge Geschäftsmann.

Die „Wildblume“ ist bei der bundesweiten Kundenwahl des Verlages Schrot & Korn schon zum dritten Mal ausgezeichnet worden. Insgesamt haben sich 2728 Bio-Läden und -märkte aus ganz Deutschland beteiligt. Davon werden 177 in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, die unter anderem Größe und Sortiment berücksichtigen. Unter den Ausgezeichneten sind sechs Brandenburger, davon zwei in Potsdam, der Naturkostladen im Frankfurter Oderturm, der Hofladen Lübnitz, der Bio- und Eine-Welt-Laden Strausberg sowie die Angermünder „Wildblume“, die in diesem Jahr eine noch bessere Bewertung bekam und Silber erringt.

„Die Wildblume ist mein absoluter Lieblingsladen, weil man hier super freundlich bedient wird und immer auf persönliche Wünsche eingegangen wird. Auch das frisch gekochte Mittag ist lecker. Hier trifft sich Angermünde“, schwärmt Stammkundin Sylvia Wendt.

„Das ist Ansporn für uns, noch besser zu werden, damit es vielleicht einmal bis Gold reicht“, zeigt sich Marcel Schwichtenberg ehrgeizig. Die Umfrage gebe nützliche Hinweise und Anregungen, was noch verbessert werden kann. So wünschten sich Kunden frischen Kaffee. „Darauf haben wir reagiert und eine Siebträgerkaffeemaschine mit Mahlwerk für frische Bohnen angeschafft. Die reicht nun gar nicht mehr. Wir brauchen eine größere und wollen auch eine Kuchentheke anschaffen und das Bistro erweitern.“ Eine weitere Idee sind Sitzplätze vor dem Laden und Hochbeete zum Naschen, die auch um den Marktplatz herum aufgestellt werden könnten. „Wir wollen gemeinsam mit der Stadt und der Biosphäre an der Kampagne „Essbare Stadt“ mitmachen“, erzählt Marcel Schwichtenberg

In der Branche gehört er zu den jüngsten und nun auch erfolgreichsten Unternehmern. 2015 machte er sich mit seiner Partnerin Tanja direkt nach ihrem Studium für ökologische Landwirtschaft mit dem Bioladen und vegetarischem Bistro in der Angermünder Altstadt selbstständig. Mut und Kreativität zahlen sich nun aus.