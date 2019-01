Viel investiert und schuldenfrei

Hinterlässt alles tipptopp: Bürgermeisterin Margot Franke vor dem Regal mit den Ordnern zu den Investitionen, die in den vergangenen Jahren in Zeschdorf verwirklicht wurden. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat amtierende Bürgermeister um eine Bilanz gebeten. Heute: Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke.

„So viel wie in den vergangenen fünf Jahren haben wir in Zeschdorf noch nie investiert“, sagt Margot Franke stolz. Die Alt Zeschdorferin ist seit 2003 Bürgermeisterin der Großgemeinde, zu der die Ortsteile Alt Zeschdorf mit Neu Zeschdorf und Hohenjesar sowie Petershagen und Döbberin gehören.

An den Beginn der Wahlperiode erinnert sich die 77-Jährige noch genau: „2014 waren wir mitten im Kampf gegen die Einkreisung Alt Zeschdorfs durch Windräder“, so Margot Franke. Es sei der massiven Unterstützung durch viele Bürger aus der Gemeinde und darüber hinaus zu verdanken, dass Politiker auf Kreis- und Landesebene einlenkten: Das Verbot der Einkreisung wurde als neues Tabu-Kriterium in den Teilregionalplan Windenergienutzung aufgenommen, der 2018 beschlossen wurde.

Größtes Projekt in der Wahlperiode war die energetische Sanierung der Alt Zeschdorfer Schulturnhalle. Rund 1,1 Millionen Euro, davon 700 000 Euro Fördermittel, flossen in die Baumaßnahmen, die sich 2016/17 über zwei Jahre erstreckten und die Bedingungen für den Schul- und Freizeitsport in der Gemeinde erheblich verbessert haben.

Parallel wurde 2017 der Kita-Spielplatz der „Zeschdorfer Spatzen“ in Alt Zeschdorf für rund 58 000 Euro komplett saniert. „In unserer Gemeinde gibt es sechs öffentliche Spielplätze“, resümiert die Bürgermeisterin.

Wichtigstes Vorhaben in Petershagen war 2015 die Neugestaltung der Buswendeschleife als Dorfplatz. „Das hat das Ortsbild deutlich aufgewertet“, betont Margot Franke. Sie ist stolz darauf, dass bis auf den Alt Zeschdorfer Seeberg an allen Straßen in der Gemeinde jetzt moderne Straßenleuchten stehen. Das hat die Kommune mehr als 100 000 Euro gekostet.

Rund 180 000 Euro aus den Mieteinnahmen für die 102 Gemeindewohnungen sind jährlich in die Instandhaltung und Modernisierung geflossen. Im Ergebnis gebe es in Alt Zeschdorf keine leer stehende Wohnung, so die Bürgermeisterin. Als Beispiele für die Straßenunterhaltung nennt sie den Hohenjesarer Schwarzen und Alt Zeschdorfer Garten- und Wiesenweg.

Die Bewohner des kleinsten Ortsteils, Döbberin, haben im vorigen Jahr nicht nur ein komplett neues Trinkwasserleitungsnetz, sondern auch einen neuen Gehweg und zuvor die Trauerhalle auf dem Friedhof saniert und den Weg zu ihr gepflastert bekommen.

Zu den jüngsten Erfolgen Zeschdorfer Kommunalpolitik zählt Margot Franke auch, dass es 2016 gelungen ist, die Hohenjesarer Landarztpraxis zu reaktivieren. „Ich bin froh, dass es bei uns ein sehr aktives Dorfleben gibt, das vor allem die Vereine mitgestalten“, sagt die Bürgermeisterin zudem. Einziger „Tiefschlag“ ist für sie die Tatsache, dass die Hohenjesarer Patronatskirche noch immer gesperrt ist, die Sanierung nicht gelang. „Ich hinterlasse eine Gemeinde ohne Schulden, mit ausgeglichenem Haushalt“, betont Margot Franke am Ende. Sie wird nach 40 Jahren in der Kommunalpolitik nicht mehr zur Wahl antreten.