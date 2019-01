„Ständiges Hin und Her untragbar“

Nadja Voigt

Neureetz/Neugaul (MOZ) Auch wenn die Erdarbeiten aufgrund der Witterung an der Eugal-Trasse ruhen, der Lkw-Verkehr rollt stetig. Und dass zum Leidwesen der Bürger in Neureetz, wie auf der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich wurde.

Drastisch schilderte Eberhard Schirrmann, was sich derzeit in Neureetz abspielt: Die Platten der Straße reißen, sogar die Wand eines Hauses. Anwohner parken ihre Auto so versetzt, dass die Lkw abbremsen müssen. „Es ist eine Schweinerei, dass mit etwas Geld verdient wird, das etwas anderes kaputt macht“, machte der Neureetzer seinem Ärger Luft. Und kündigte an, eine Bürgerinitiative zu gründen. Dem Bürgermeister wie auch dem Bau- und Ordnungsamtsleiter ist das Problem längst bekannt: Auf dem Lagerplatz zwischen Neureetz und Neugaul lagern inzwischen tausende Rohre für die neue Eugal-Trasse. Allerdings werden sie dort nicht nur hingebracht, um sie bis zum Verbau zu lagern, sondern auch zum bewickeln wieder abtransportiert und dann wieder abgeladen. Das sei so nicht vorgesehen gewesen, sagte Helge Suhr von der Amtsverwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch am Montagabend im Bürgerhaus in Neureetz. Von der Bewicklung zum Beispiel sei im Bauantrag keine Rede gewesen. Und das ständige Hin und Her der Lkw sei untragbar, so der Bau- und Ordnungsamtsleiter.

„Wir haben einen Fehler gemacht“, konstatierte Kenneth Anders, Gemeindevertreter aus Croustillier. Die Lkw würden öffentliche Strecken beanspruchen, die das gar nicht leisten könnten. „Aus heutiger Sicht hätten wir härter verhandeln müssen.“ Dazu riet auch Gemeindevertreter Kurt Müller. „Die Forderung muss sein, dass die Straße nachher gemacht wird.“ Er sprach sich dafür aus, keine Nachsicht zu üben. Denn die Leidtragenden seien die Bürger.

„Und was ist, wenn sie dann auch die Straße herabstufen“, unkte Regina Sperr in Anspielung an die frühere L281. Eine Herabstufung stehe aber nicht im Raum. „Theoretisch ist sie aber möglich“, so Suhr am Montagabend. Bei dieser Gelegenheit informierte er dann auch über ein kurzfristig anberaumtes Treffen am Dienstagmorgen um 9 Uhr in Neureetz. Zu kurzfristig, wie einige Gemeindevertreter murrten. Aus der Gemeindevertretung waren dann aber doch Mike Röstel aus Neureetz und Marianne Krüger aus Mädewitz am Dienstag anwesend. Ebenso wie die Landwirte Christian Leupelt und Wolfgang Brandt. Als Vertreter der Gascade Gastransport GmbH war Giovanni Iaquinta und für die Baufachleute Andreas Wagner da. Das hat Helge Suhr auf MOZ-Nachfrage mitgeteilt. Demnach wurden vier Themen verhandelt, darunter die Nutzung der Straßen, der Umschlag der Rohre, der Lkw-Verkehr und der Zustand der L28. Zu den Ergebnissen teilt Helge Suhr mit, die Firma Gascade habe nun erneut die Beweissicherung (Bestandsaufnahme) der Straße nach Neugaul einschließlich der Straße nach Altreetz ab dem Silo beauftragt. „Es wurde verbindlich zugesagt, dass Schäden nach der Fertigstellung der Eugal, also in rund zwei Jahren, beseitigt werden. Die Nutzung der Straße nach Altreetz ist aus logistischen Gründen zeitweise notwendig.“ Wie auch immer geartete Schäden, die durch den Bau der Trasse entstehen, werden von der Gascade GmbH übernommen.

Der Lagerplatz Neureetz ist einer der größten in diesem Baulos. „Tatsächlich werden hier teilweise Rohre nochmal abgeholt, um sie in Berlin mit Glasfasermaterial umhüllen zu lassen, damit sie zur Durchpressung unter Straßen und Gewässern verwendet werden können“, heißt es als Bestätigung zu der auch im Gemeinderat geäußerten Vermutung. „Die Projektträger“, so Suhr weiter, „wirken auf die beauftragten Speditionen ein, um die Einhaltung der 30 km/h in der Ortslage Neureetz in allen Fällen durchzusetzen. Wenn dies nicht hilft, werde ich Kontrollen durch die Polizei anregen.“ Was die Erschütterungen durch die Lkw und die daraus entstehenden Gebäudeschäden angeht. sagte die Gascade GmbH den Einsatz eines Gutachters zu, der eine Beweissicherung durchführt, die als Grundlage für spätere Forderungen der Gebäudeeigentümer dienen kann. Zudem will Helge Suhr den Landesbetrieb Straßenwesen auf den schlechten Zustand der Fahrbahn aufmerksam machen.