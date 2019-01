Todesfahrer muss nicht ins Gefängnis

Christian Schönberg

Wittstock/Neuruppin (MOZ) Der 27-jährige Todesfahrer von Dossow ist von der Berufungskammer des Landgerichts Neuruppin zu anderthalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Führerschein wird ihm nicht entzogen. Stephan F. hatte 2016 die 17-jährige Mopedfahrerin Vanessa Fitz mit seinem Wagen gerammt. Sie verstarb am Unfallort.

Die Kammer mit einem Richter und zwei Schöffen kippte damit das Strafmaß des Amtsgerichts Neuruppin. Dort war Stephan F. im März zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte legte daraufhin Berufung ein – nicht gegen den Schuldspruch an sich, sondern gegen das Strafmaß.

Das jetzige Urteil ist aber noch nicht das letzte Wort. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenkläger, die beiden Eltern der Getöteten, können dagegen weiter vorgehen und das Urteil durch eine nächsthöhere Instanz prüfen lassen.

Laut Landgerichtssprecherin Iris le Claire sah das Gericht die Unfallfolgen zwar als äußerst dramatisch an. Das eigentliche Verschulden des Fahrers sei aber eher als durchschnittlich zu werten. Schuld liegt zwar vor: So hatte der Mann das erlaubte Höchsttempo um 16 Kilometer pro Stunde überschritten und war in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Aber „ein grob rücksichtsloses verkehrswidriges Verhalten“ sei ihm nicht nachzuweisen gewesen, so die Gerichtssprecherin. F. habe bei der Fahrt auch nicht unter Drogen oder Alkohol gestanden. (crs)