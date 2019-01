Eine Lösung zum Übergang

Hans Still

Klosterfelde Mit der Doppelnutzung von Räumen und einem Möblierungsprogramm reagiert die Wandlitzer Gemeindeverwaltung auf die latente Raumnot in der Klosterfelder Grundschule. Nachdem Eltern einen offenen Brief verfasst hatten, wurden jetzt Übergangslösungen gefunden.

Früher oder später führt in Klosterfelde kein Weg an der Erkenntnis vorbei, eine neue Schule zu errichten oder größere bauliche Lösungen zu finden, um die Kapazität der Grundschule zu erhöhen. Aktuell geprüft wurde gerade ein Nebengebäude rechts der Oberschule, doch diese Variante wurde spätestens seit der Kostenanalyse und den Protesten der Anwohner in der Ernst-Thälmann-Straße zurückgestellt. Selbige fürchteten nämlich um ihre Gärten und Garagen, nunmehr soll der Aderlass deutlich geringer ausfallen. „Es werden aber Parkplätze entstehen, sodass es schon Auswirkungen geben wird“, betont die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant daher bei einem Pressegespräch.

Der zweite, vielleicht sogar ausschlaggebende Punkt, war jedoch die Kostenexplosion für das Nebengebäude, das ja eigentlich nur zwei zusätzliche Klassenräume bieten soll. Die Planer waren nämlich schon bei 800 000 Euro angekommen, dafür ließen sich auch zwei komfortable Eigenheime mit bestem Komfort errichten. An dieser Stelle zog der Wandlitzer Kämmerer Christian Braungard die Notbremse und regte neue Überlegungen an.

Dessen ungeachtet braucht es für die Grundschule in Klosterfelde Lösungen, die schnelle Abhilfe bei der Raumnot versprechen. „Es wurden jetzt neue Räume entdeckt“, berichten Bürgermeisterin Radant und Daniela Meyer-Kuntzsch, die Sachgebietsleiterin für Bildung, Familie und Sport. Die neuen Räume taten sich nicht etwa urplötzlich auf, gemeint ist vielmehr die Idee, Räume der Oberschule mehrfach zu nutzen und die Aula etwas umzugestalten.

In einer Sofortaktion wurden nach mehreren Gesprächen und Schulbesichtigungen neue Möbel bestellt, um einen Klassenraum neu einzurichten. In der Aula wäre zudem ein Trennsystem denkbar, um beispielsweise die bis zum Bau der Mensa noch übliche Essenseinnahme besser vom Unterrichtsgeschehen abzuschirmen. Dabei geht es laut Daniela Meyer-Kuntzsch nicht um den Vortrag in einer gesamten Klassen, sondern eben um den Teilungsunterricht. „Die Kritik der Eltern ist richtig, es wurde auch schon auf dem Flur unterrichtet. Aber beim modernen Teilungsunterricht betrifft das dann mal vier bis fünf Schüler, und nicht eine ganze Klasse. Zudem verfügen wir mit dem alten Schulgebäude nicht über kleine Räume. Daher kommt es eben schon mal vor, dass sich eine Klasse aufteilen muss“, erläutert die Sachgebietsleiterin.

Im Februar will die Verwaltung mit den Elternvertretern noch einmal zusammenkommen. „Mit unserer Idee sehen wir die Raumprobleme der Grundschule für eine Übergangszeit gelöst“, sagt Jana Radant und verspricht, die Eltern künftig besser mit Informationen zu versorgen.