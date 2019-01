Abend ab sechs herrscht absolute Dunkelheit

Kerstin Unger

Stolpe (MOZ) Vor sieben Jahren wurde die Straßenbeleuchtung im Stolper Ortsteil Linde gekappt. Seit anderthalb Jahren wird eine Zwischenlösung auf Solar-Basis getestet. Sie funktioniert aber auf Dauer nicht. Jetzt geht die Suche nach einer bezahlbaren Lichtquelle im Ort weiter.

Linde war einst ein abgeschnittener Stolper Ortsteil ohne befestigte Straße und ohne zentrale Wasserversorgung. Dafür brannte das Straßenlicht. In den vergangenen Jahren ist viel gemacht worden, erzählen die Bewohner. Jetzt gibt es eine Bitumenstraße. Der Sommerweg ist gepflastert. Das Wasser kommt aus der Gemeinschaftsleitung, die Hauptgasleitung geht durch den Ort. Der Bus fährt täglich, obwohl keine Kinder mehr einsteigen. Die Umgebung ist idyllisch. Und doch kocht gerade jetzt die Stimmung wieder hoch. Wenn die Sonne untergeht und man keine Taschenlampe dabei hat, ist es finster wie in einer Bärenhöhle. Noch vor 18 Uhr geht die Lampe aus.

2012 wurde im Zuge des Straßenbaus die Straßenbeleuchtung abgebaut, weil die Holzmasten morsch waren. Eine neue wurde nicht installiert, weil den Anliegern die Kosten zwischen 900 und 8000 Euro zu hoch waren. „Wir erwarteten noch die Anliegerbeiträge für die Straßensanierung“, sagt Harald Mehl. Er hatte beim „Heißen Draht der Redaktion“ angerufen und die MOZ eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen. Zum Termin kamen acht weitere Nachbarn, die fast die Hälfte der 20-köpfigen Einwohnerschaft vertraten. Sie stehen hinter einem vierseitigen Schreiben, dass sie an die Ländliche Bürgergemeinschft gerichtet haben. Darin wird beklagt, dass trotz Unterschriftensammlung und Vorsprachen bei der Stadt und im Bauausschuss bisher niemand auf die Leute zugegangen ist, um gemeinsam Lösungen und Kompromisse zu finden. Zudem sehe man die Ungleichbehandlung nicht ein. „Die Mehrheit der Bürger will eine Beleuchtung ... zu gleichen Bedingungen wie die Bürger in Stolpe“, heißt es in dem Schreiben. „Für keinen Bürger im Hauptdorf wurden derartige Beiträge abverlangt.“

Nach einem Ortstermin mit Bürgermeister Frederik Bewer wurde im Mai 2018 eine Solarlampe als Testballon aufgestellt. „Die brennt ein bis zwei Stunden, wenn die Sonne scheint, morgens gar nicht“, schildert Harald Mehl. Nun sollen fünf weitere Solarleuchten installiert werden. Seit Juni 2018 habe keiner nachgefragt, ob die Lampe funktioniert, beklagen die Linder. „Wir wollen Licht haben, wenn wir es brauchen. Das jetzt ist keine Lösung für uns“, meint Harald Mehl unter Zustimmung der Nachbarn. Dafür seien zur Förderung des Tourismus bei der Neugestaltung des Parkplatzes am Kanal fünf Lampen errichtet, die allerdings im Winter komplett ausgeschaltet werden.

Bei dem Vor-Ort-Termin dieser Tage mit der MOZ zeigten die Anwohner die einsame Solarleuchte, die an einer Wegegabelung steht. Um 17.30 Uhr hat sie die Umgebung beleuchtet. Ansonsten lag Linde völlig im Dunkeln. Auf dem Rückweg, kurz vor 18 Uhr, hatte sie bereits ihren Dienst eingestellt. „Das ist ein Problem, vor allem für ältere Menschen und Kinder“, meinte Gisela Block. „Auch der Zeitungszusteller hat Probleme. Ein Busfahrer meinte, es sei hier ganz schön duster. So etwas gäbe es woanders nicht.“ Hanka Bredi kommt oft erst nachts um 2 Uhr von der Schicht. „Da habe ich schon Angst. Man sieht nichts“, sagt sie.

Im Bauamt der Stadt war man erstaunt über die Aussagen der Einwohner Lindes. „Hier sind keine Beschwerden eingegangen“, erklärt die Bauamtsleiterin Susanne Tahineh. Ihnen sei aus Stolpe signalisiert worden, dass die Lösung mit der Solarlampe funktioniere. „Woanders gibt es gute Erfahrungen mit Solarlampen, wenn auch begrenzt. Die Rückmeldung stammt aus dem Sommer 2018, als die Sonne überaus fleißig geschienen hat.

„Für die Straßenlampen in der Leopold-von-Buch-Straße hat die Stadt Angermünde keine Beiträge erhoben. Eine Umlage nach Kommunalabgabengesetz wäre auch nicht möglich gewesen, da die Nutzungsdauer der vorhandenen Lampen noch nicht erreicht war. Die Gehwege in der Leopold-von-Buch-Straße wurden auf die anliegenden Grundstücke anteilmäßig umgelegt“, teilte der jetzt zuständige Mitarbeiter des Angermünder Bauamtes Frank Dorn mit. „Inwieweit durch die Teilnehmergemeinschaft Unteres Odertal Kosten auf die Flurstücke, die im Flurneuordnungsverfahren beteiligten wurden, entsprechend umgelegt wurden, darüber können wir keine Auskunft geben.“ Eine Straßenbeleuchtung mit Erdkabeln wird es für Linde nicht geben. Die Anliegerbelastungen wären zu hoch, hieß es aus dem Bauamt. „Vom Gesetzgeber her ist die Stadt auch nicht verpflichtet, eine Straßenbeleuchtung zu installieren. Sie gehört nicht zur Straßenbaulast“, stellte Susanne Tahineh klar. Nur Kreuzungen mit entsprechenden Verkehrsgegebenheiten müssen ausgeleuchtet werden.

Die Stadtverwaltung bietet an, sich vor Ort ein Bild zu machen. „Wir werden mit den Bürgern sprechen und versuchen, einen Weg zu finden“, erklärt die Bauamtschefin. „Bisher haben wir keine Lösung. Wir wollen die Leute nicht in den Ruin treiben.“ Im Haushalt 2019 seien Gelder für die Erweiterung der Solarlampen eingestellt. In diesem Jahr wird das Beleuchtungskonzept für das Stadtgebiet geprüft. „Vielleicht hat das Planungsbüro noch eine andere Alternative“, so Susanne Tahineh.