Geräuschlose Kandidatenkür bei der CDU

Bernau (MOZ) Mit 26 Kandidaten, darunter lediglich fünf Frauen, geht die CDU am 26. Mai ins Rennen um Mandate in der Stadtverordnetenversammlung. Die offenen Listen für die beiden Wahlkreise führen Daniel Sauer (Wahlkreis 1) und Othmar Nickel (Wahlkreis 2) an.

Unaufgeregt verläuft am Dienstagabend die Nominierung der CDUKandidaten zur Wahl der Bernauer Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte. Der Parteivorstand präsentiert den 21 wahlberechtigten Mitgliedern seine Vorschläge, die am Ende von diesen bei nur wenigen Enthaltungen oder Nein-Stimmen durchweg bestätigt werden.

Obwohl es in der CDU eine Ein-Drittel-Frauen-Quote gebe und der Stadtvorstand sich sehr bemüht habe, viele Kandidatinnen zu werben, sei es nicht gelungen, eine entsprechende Anzahl von Frauen zu gewinnen, bedauert Versammlungsleiter Jasko von Samson. Er hebt deshalb die Frauenquote auf. In Parteien wie der SPD oder bei den Linken wird das anders gehandhabt. Dort wird die Frauenquote (50 Prozent) bei der Verteilung der Listenplätze so lange berücksichtigt, bis es keine Kandidatinnen mehr gibt, und dann erst aufgehoben.

Die Regelung bei der Bernauer CDU führt dazu, dass auf der Liste für den Wahlkreis 1 mit Katja Weidenhübler die erste Frau erst auf Platz 4, die beiden anderen Bewerberinnen Dorothea Dehn und Marie Höfer auf den Plätzen 8 und 10 landen. Auf der Liste für den Wahlkreis 2 haben die beiden weiblichen Kandidaten immerhin vordere Plätze. An der Vorsitzenden der Frauen-Union Barnim, Irina Feldmann (Platz 3), seit 2014 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, und an der langjährigen Stadtverordneten Elke Bittersmann (Platz 5) führte offenbar kein Weg vorbei.

„Unser Team hat viele neue Gesichter und nimmt zugleich erfahrene Kandidaten mit. Wir machen den Bernauern ein personelles Angebot, in dem sich jeder wiederfinden kann“, ist Stadtverbandsvorsitzender Daniel Sauer jedenfalls überzeugt. „Wir stehen für ein junges und generationengerechtes Bernau. Wir stehen für die vielen neuen Bernauer ebenso, wie für die, denen die Stadt seit vielen Jahrzehnten, zum Teil ein Leben lang, Heimat ist“, stellt er fest.

Daniel Sauer, seit 2014 Stadtverordneter und stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, ist Spitzenkandidat im Bernauer Wahlkreis 1 und Spitzenkandidat auf der CDU-Liste für den Ortsbeirat Ladeburg. Er will auch für den Kreistag Barnim kandidieren. Der Wahlvorschlag aus Bernau sieht ihn im Barnimer Wahlkreis 4 auf Listenplatz 3, nach Irina Feldmann und dem Ehrenvorsitzendenden der Bernauer CDU, Frank Goral.

Die CDU-Liste für den Bernauer Wahlkreis 2 führt Othmar Nickel, seit 18 Jahren Stadtverordneter und Chef der Fraktion im Stadtparlament, an. Nickel, der im vergangenen Jahr sein Kreistagsmandat zurückgab, weil er Landrat werden wollte, letztlich aber dem SPD-Kandidaten Daniel Kurth unterlag, strebt nun erneut einen Sitz im Barnim-Parlament an. Im Kreistags-Wahlkreis 3 ist er der Spitzenkandidat der CDU.

Eine Reihe von „CDU-Urgesteinen“ wirft ebenfalls zu den Kommunalwahlen ihren Hut in den Ring wie beispielsweise der Schönower Ulf Blättermann, der seit mehr als 20 Jahren zunächst Gemeindevertreter war und dann, seitSchönows Zusammenschluss mit Bernau, Stadtverordneter ist. Der selbstständige Handwerksmeister hat 2014 für die CDU massig Stimmen gezogen. Er rangiert zu den kommenden Wahlen für den Ortsbeirat auf Listenplatz 1, für die Stadtverordnetenversammlung im Wahlkreis 1 nach Daniel Sauer auf Platz 2.

„Suchet der Stadt Bestes“ - unter diesem Motto werden Bernaus Christdemokraten nun ihr Kommunalwahlprogramm fortschreiben „und dabei die Dinge, die den Bernauern, unseren Nachbarn, wichtig sind, in den Mittelpunkt stellen“, verspricht Parteichef Sauer.