Zur Eröffnung ins Oderbruch

Matthias Wagner

Eberswalde Filme sind immer audiovisuelle Erlebnisse. Was diese Verbindung von Sinneseindrücken allerdings in uns bewirkt, hängt ganz vom Inhalt und der Art und Weise der Darstellung ab. Die Beiträge der Ökofilmtour sollen informieren und aufklären und die Menschen für Probleme sensibilisieren, die unsere Lebensweise verursacht – eine Lebensweise, die leider oft von hemmungslosem Konsum ohne Nachdenken geprägt ist.

Vor diesem Hintergrund fand am Dienstagabend in der Aula der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) der Eberswalder Auftakt zum diesjährigen Festival des Umwelt- und Naturfilms, auch Ökofilmtour genannt, statt. Das diesjährige Motto „14 Jahre Ökofilmtour – Wanderungen durch die Mark Brandenburg – gestern und heute“, ist letztlich passend zum Themenjahr „Fontane 200“ von Kulturland Brandenburg gewählt worden.

Neben Festivalleiter Ernst-Alfred Müller waren der Präsident der HNE Wilhelm-Günther Vahrson, der Landschaftsökologe und Träger des alternativen Nobelpreises Michael Succow, Hannelore Gilsenbach sowie die Naturfilmer Uwe Müller und Udo A. Zimmermann vor Ort, um die Gäste zu begrüßen beziehungsweise sich im Gespräch der immer brisanter werdenden Thematik zu widmen.

Zunächst jedoch hieß es in der sich mit fortschreitender Stunde immer mehr füllenden Aula: „Bühne frei fürs Oderbruch“. Eine dokumentarisch-musikalische Reise von Dagmar Wittmers (Rundfunk Berlin-Brandenburg) durch 20 Jahre Theater am Rand in Zollbrücke mit Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern. Das Theater nimmt seit zehn Jahren ebenfalls an der Ökofilmtour teil. Der längst nicht mehr als Geheimtipp zu bezeichnende verträumte Ort an der Oder werde „gesucht und gebraucht“, hieß es in dem Streifen. Nämliches trifft angesichts der weltweiten Klimaveränderung wohl auch auf die Ökofilmtour zu.

Zu den Gästen am Dienstagabend zählte unter anderem Dietrich Rudolph, der bis 2003 als Kanzler der HNE wirkte. „Ich sehe mir jedes Jahr einige Filme der Tour an“, verriet der in Wriezen lebende Ruheständler. Stephan Reimann aus Eberswalde freute sich auf ein Wiedersehen mit Professor Michael Succow. Der Biologe, Agrarwissenschaftler und Träger des Alternativen Nobelpreises sei ihm fachlich und menschlich ein großes Vorbild.

Die Ökofilmtour wird vom Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz organisiert. Bis März werden auch in diesem Jahr wieder mehrere Tausend Zuschauer zusammenkommen, um sich an mehr als 70 Austragungsorten Filme zu aktuellen Themen anzusehen und im Anschluss darüber zu diskutieren. Eine Jury wählt die Preisträger.

Mehr zum Programm der Ökofilmtour im Internet auf: www.oekofilmtour.de