Die Staus sind absehbar

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Region um Schönefeld boomt, schon vor der Eröffnung des BER. Mit Inbetriebnahme des Flughafens erhöhen sich die Verkehrsaufkommen enorm, so eine Studie im Auftrag der IHK Cottbus. 16 Verkehrsprojekte könnten Abhilfe schaffen – wenn sie denn rechtzeitig realisiert werden.

Mit 135 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen im 30 Kilometerradius um den BER rechnet die Cottbuser IHK bis 2040. Hinzu kommen 1100 Hektar neue Gewerbeflächen und ein enormer Einwohnerzuwachs in der Region. Die Landesregierung rechnet in ihren offiziellen Prognosen, dass sich die Einwohnerzahl im Flughafenumfeld von jetzt knapp 240 000 auf 260 000 bis 2030 erhöhen wird. Eine Umfrage bei den betroffenen Bürgermeistern zeigte, dass diese mit rund 280 000 rechnen, so Bertram Teschner von Spreeplan Verkehr.

Am Mittwoch stellte er mit der IHK Cottbus zusammen die Verkehrsstudie bis in die Jahre 2030 und 2040 vor. Für die Straße, so Teschner, wird spätestens mit der Eröffnung des BER auf der A10 und der A13 mit hohen Belastungen zu rechnen sein. Die Berliner Stadtautobahn nach Schönefeld wird in den nächsten Jahren zum Problemfeld. Um einen völligen Kollaps der Verkehrssysteme zu erreichen, müssten geplante Gewerbeflächen in Randbereiche des Flughafenumlands verlagert werden. Allein die Gemeinde Schönefeld will 600 Hektar neue Gewerbeflächen schaffen, was einen entsprechenden Verkehr nach sich zieht.

Jens Krause, Hauptgeschäftsführer der IHK Cottbus, plädiert für einen sechsspurigen Ausbau der A13 südlich von Schönefeld, um die Lausitz besser anzubinden. Für einen besseren Schienenverkehr in der Region ist laut Teschner die Dresdner Bahn, die den Berliner Hauptbahnhof mit dem BER verbindet, ab 2025 unerlässlich. Ob sie bis dahin kommt ist offen. Außerdem ist der Ausbau des Bahnhofes Königs Wusterhausen, wo es jetzt mit nur einem Bahnsteig für den RE 2 und die Schönefeldanbindung zu Engpässen kommt. Hier gibt es noch nicht einmal Planungen. Außerdem sollte der alte Bahnhof Schönefeld nicht wie geplant 2022 für den Regionalverkehr geschlossen werden.

Die Studie plädiert zudem dafür, dass die Berliner U-Bahnlinie 7 von der jetzigen Endhaltestelle Rudow bis Schönefeld verlängert wird. Das fordert auch die Flughafengemeinde. Allerdings sieht Teschner die Notwendigkeit, die Linie nicht bis zum jetzigen S-Bahnhof Schönefeld zu verlängern, sondern bis zum BER.

An dieser Stelle setzt die Kritik von Rainer Genilke, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, ein. Er sieht überhaupt keine Planungen, wo die U-Bahn im BER ankommen soll. Im Bahnhof ist jedenfalls kein Platz. Dessen Erweiterung könnte Probleme für den Brandschutz am Terminal mit sich bringen. Der Bahnhof sei ohnehin schon zu klein für den wachsenden Flugverkehr. Von den Grünen meldete sich Michael Jungclaus. Er forderte einen ÖPNV-Zuschlag auf Flugtickets, um damit eine bessere Anbindung zu finanzieren – in der Hoffnung, dass Passagiere zur Bahn abwandern. Offen blieb am Mittwoch, wie viel die 16 Maßnahmen der Studie kosten würden.