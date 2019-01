Letzte Chance für Wolletzseeprojekt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadt will mit einer Bauleitplanung zur touristischen Entwicklung des Wolletzsees Baurecht für potenzielle Investoren auf dem gesamten Areal schaffen, das ursprünglich von den Stadtwerken geplant wurde.

Der Traum vom modernen Erholungsressort mit Ferienhäusern, Baumhütten, Campingplatz und Gastronomie am Wolletzsee, den die Stadtwerke entwickeln wollten, ist geplatzt. Die Förderung wurde abgelehnt. Die Stadtwerke sind ausgestiegen. Die eigens dieses Projektes gegründete Tochtergesellschaft ist aufgelöst. Doch ganz aufgeben will die Stadt noch nicht. Jetzt entscheiden die Stadtverordneten erneut über die Zukunft dieses Projektes. Man will eine Bauleitplanung für das gesamte Areal aufstellen und damit Baurecht für künftige Investoren sichern.

Die Idee der Verwaltung, etappenweise für einzelne Bereiche Bebauungspläne nach Bedarf aufzustellen, funktioniert nicht. Die Behörden akzeptieren solche „Salamitaktik“ nicht, muss Bauamtsleiterin Susanne Tahineh den Mitgliedern des Angermünder Bau- und Wirtschaftsausschusses mitteilen. Den vorhandenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Städtischen Werke einfach in ein städtisches Planungsverfahren umzuwandeln, sei rechtlich nicht möglich.

Deshalb soll nun eine neue Bauleitplanung für das gesamte ursprünglich beplante Areal mit Strandbad, Schäferberg und Kiefernwald erstellt werden. „Wenn wir das Planungsgebiet verkleinern, werden wir später nie wieder eine Genehmigung für einen B-Plan erhalten, wenn das Areal doch weiter entwickelt werden soll. Das Gebiet liegt im Biosphärenreservat. Wir bekommen nur einmal eine Ausnahmegenehmigung“, macht Susanne Tahineh deutlich.

Stadtverordneter Gerhard Scholze, dessen LBG-Fraktion von Anfang an der Größe des Projektes ablehnend gegenüberstand und nur das Strandbad modernisieren will, spricht von Erpressung. Man habe tatsächlich keine andere Wahl, räumt die Verwaltung ein. Beschränkt man sich auf das Strandbad, ist der Weg für künftige Entwicklung am Wolletzsee verbaut. Nach wie vor bestehe jedoch für das Gebiet Entwicklungsbedarf, um die touristischen Angebote und die Erschließung am Wolletzsee zu verbessern und zu erweitern. „Das heißt nicht, dass die Kommune dann selbst bauen und betreiben muss. Wir schaffen Baurecht für Dritte“, betont Vize-Bürgermeister Christian Radloff. Beim Gewerbegebiet in der Oderberger Straße wurde genauso verfahren.

Die Stadtwerke hatten die aufwendigen Planungen einschließlich immer wieder neuer Naturschutzgutachten und Auflagen für das Wolletzseeprojekt seit 2011 schon bis zur Genehmigungsreife vorangetrieben und sechsstellige Summen dafür investiert. Auf diesen Planungen, Gutachten und Genehmigungen könne die Stadt aufbauen und so viel wie möglich übernehmen und muss nicht bei Null anfangen, ergänzte Heiko Poppe, (Linke), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke ist. „Wir wollen den Status sichern, damit in den nächsten Jahren dort gebaut werden kann und das Projekt zu einem guten Ende bringen.“ Der Bauausschuss stimmte mehrheitlich zu.