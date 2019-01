Hausaufgaben für die Verwaltung

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Dabei rief Fachbereichsleiter Stefan Kadatz, zuständig für Bauen und Verkehrsflächen, Beschlüsse in Erinnerung, die die Gemeindevertretung gefasst hatte. Nun habe sich die Verwaltung kurz vor dem Start des Brückenbaus am 4. März intensiv mit der Vorplanung befasst. Die technische Ausführung müsse folgen. Der einst beschlossenen 7,25 Meter breiten Fahrbahn auf der Schönower Straße setzt die Verwaltung nun eine neue Aufteilung der Verkehrsräume entgegen. Sie will sowohl dem Fußgänger- als auch dem Radfahr- und motorisierten Verkehr gerecht werden. Ein 1,75 Meter breiter Radweg inklusive Sicherheitsstreifen soll auf der Bahnhofseite verlaufen, die Fahrbahn nur sechs Meter breit ausfallen. Damit werde Raum für Fußgänger gewonnen. Auf der bahnhofsabgewandten Seite könnten Radler frei fahren.

Die Mittelinsel soll zurückgebaut und die Fußgängerampel in Richtung Brücke verschoben werden. Ein weiterer Bushalt Richtung Fontanestraße ermögliche das Warten von Bussen, die bisher in zu engen Haltebuchten vor dem S-Bahnhof keinen Platz fänden. Der veränderte Querschnitt muss mit der Bahn AG abgestimmt werden, bevor alle Messen gesungen seien, so die Verwaltung. Der Eingang in den S-Bahnhof wird per Durchstich geöffnet.

Die Ausfahrt Am Amtshaus werde so verbreitert, dass ein besseres Ein- und Abbiegen zur Buswendeschleife für Busse möglich werde. Mit den neuen Häusern, die dort auf dem Gelände des Pankschlosses geplant sind, dürfte auch der Autoverkehr zunehmen. Wie Peter Richter (Linke) feststellte, handele es sich aber um eine private Tiefgarage. Er begrüßte das Entwirren der Bushaltestellen. Allerdings fehle es an einem Kurzhalt vor dem S-Bahnhof, um ein Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.

Im Bauausschuss wurde vor allem das Verlegen der Fußgängerampel samt Entfernen der Mittelinsel krititisch gesehen. Die Vertreter von Freie Wähler/Unabhängige/Grüne machten Gefahrenquellen aus. Zum Beispiel, Radfahrer auf die Straße zu leiten, anstatt auf gesonderten Wegen fahren zu lassen. Auch der behindertengerechte Einstieg an der Bushaltestelle fehle noch. Heinz-Joachim Bona hatte sich eigene Überlegungen gemacht, die er der Verwaltung zur Verfügung stellen wollte. Bauausschuss-Vorsitzender Tobias Herrmann sprach gar von Rückverweisung des Antrags.

Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) empfahl, Poller zur Begrenzung an die Radwege zu stellen, um die Sicherheit der Radler zu erhöhen. Das CDU-Bauausschussmitglied Olaf Petrasch war gegen das Versetzen der Ampel. „Es ist alles nicht durchdacht“, wetterte Bona. Eine Verschlechterung zum heutigen Zustand dürfe nicht eintreten.

Insgesamt beträgt der Gemeindeanteil an den Baukosten 423 400 Euro. Diese müssen laut Verwaltung noch als überplanmäßige Ausgabe im Haushaltsplan auftauchen. Die Höhe sei aber fest, so Kadatz. Schließlich werde die Schönower Straße komplett ausgekoffert und grundhaft saniert. Als Hausaufgaben gab der Ausschuss in der Abstimmung, die mehrheitlich positiv ausfiel, dann auf, die Lage der Ampel zu diskutieren und eine Querungshilfe hin zum neuen Bushalt vor dem Pankschloss zu überlegen. Einen Kompromiss für alle zu finden, so Kadatz, sei enorm schwierig.