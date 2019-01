Abbruchfirma macht die Platte platt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Die Wohnungsgenossenschaft 1893 hat angefangen. Diese Woche startete der Abriss zweier Platten im Brandenburgischen Viertel. Das Unternehmen läutet damit eigenen Angaben zufolge ein „riesiges Bauprojekt“ im Quartier ein. Gleichwohl gibt es nach wie vor Kritik.

Der Block an der Cottbuser Straße 25-31 ist durch einen Bauzaun abgeriegelt. Aus dem Sechsgeschosser dringt Lärm. Die Firma TSU Müncheberg hat mit dem Entkernen begonnen. In Kürze geht es auch an der zweiten Platte, in der Brandenburger Allee 27-35, los. Bis etwa Ende Februar, so erklärt Beatrice Reich, die als Projektleiterin für den Rückbau bei der Genossenschaft verantwortlich zeichnet, soll diese Etappe beendet sein. Dann ging es ans Sortieren und den eigentlichen Abbruch, die Demontage der Platten. Bis Ende April, so das Ziel, wolle man das Projekt abschließen.

Für den Rückbau, der laut Eigentümer mit rund 500 000 Euro zu Buche schlägt, hat die Genossenschaft Fördermittel vom Land erhalten: 385 000 Euro. Die Lücken, die der Abriss ins Wohngebiet reißt, sollen zunächst per Rasensaat begrünt werden. Ein dritter Block ist für den Abbruch vorgesehen: die Brandenburger Allee 15-21. Bevor dieser weicht, muss die Genossenschaft allerdings für einen Mieter, den Zahnarzt Torsten Kubin, Ersatz schaffen. „Wir müssen sanieren, damit das Gewerbe in neue Räume umziehen kann“, so Genossenschaftsvorstand Guido Niehaus. „Deshalb die Verzögerung“ und der Plan, diesen Block 2021 vom Netz zu nehmen.

Die Genossenschaft ist der größte Vermieter im Brandenburgischen Viertel. Gut 1600 Wohnungen gehören dort zu ihrem Bestand. Wovon eigenen Angaben zufolge um die 30 Prozent leer stehen. Weshalb sie sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen von drei Blöcken trennt. „Die 1893 möchte in den kommenden zehn Jahren 30 Blöcke umfassend sanieren“, kündigt der Vorstand an und spricht von einem „riesigen Bauprojekt“. Bereits in diesem Jahr soll es mit der Modernisierung der Havellandstraße 24-30 losgehen. Für diese Vorhaben und den angestrebten Imagewandel hat die Genossenschaft eigens ein Logo kreiert: BRAND.VIER.

Trotz aller Beteuerungen, dass der Abriss gewissermaßen alternativlos ist, es gibt nach wie vor kritische Stimmen. „Es mag sein, dass das ökonomische Sich-rechnen-Müssen der Wohnungsgenossenschaft das Handeln diktiert, auch dass man einer Bundesentscheidung wegen Schuldenerlass nacheilen muss. Allerdings hört man über die negativen Nachwirkungen dieser Abrisse, die man galant Stadtumbau nennt, kein Wort“, schreibt Ioan Blahm an die Redaktion. Mit dem Auslöschen von Wohnpotenzial im niedrigen Mietsegment werde nicht nur der bezahlbare Wohnungsmarkt eingeschränkt, so der Eberswalder, sondern: „Das wird sich direkt auch auf den neuen Mietspiegel auswirken.“ Denn je geringer der Anteil der billigeren Wohnungen am gesamten Bestand ist, desto höher werden die neuen Spannen im Mietspiegel sein, prognostiziert Blahm.

Aktuell leben laut Meldeamt der Stadtverwaltung Eberswalde 6584 Bürger (per Hauptwohnsitz) im Brandenburgischen Viertel. Damit ist das Quartier im vorigen Jahr um 40 Bürger gewachsen. Vor der Wende waren es mal mehr als 10 000. Allein die Genossenschaft hat nach 1990 bereits um die 1000 Wohnungen abgerissen. Das frühere Max-Reimann-Wohngebiet war und ist einem gravierenden Wandel unterlegen.

Info-Veranstaltung zur Vorstellung des neuen Integrierten Entwicklungskonzepts fürs Viertel: 28. Januar, 18 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Haus