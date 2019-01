Schüler bauen die Sonne nach

Cornelia Link-Adam

Friedersdorf (MOZ) Statt Mathe und Deutsch zu pauken, beschäftigen sich die Achtklässler des Seelower Gymnasiums in ihrer Projektwoche aktuell mit den Naturwissenschaften. Eine Gruppe von neun Jungen untersuchte am Mittwoch im Friedersdorfer Kunstspeicher die Sonne als Energiequelle.

Der Wintergarten hinter dem Wirtshaus des Friedersdorfer Kunstspeichers war für den Projekttag in ein physikalisches Labor verwandelt. Kabel lagen herum. Dazu waren verschiedene Messgeräte aufgebaut. Neun Jungen vom Gymnasium auf den Seelower Höhen hatten da längst die theoretischen Berechnungen zur Sonne hinter sich, schraubten und löteten rege an Holzleisten, bauten Modelle. Angeleitet wurden sie dabei von Wolfgang Lange aus Alt Zeschdorf. Eigentlich arbeitet der Physiker beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Zeuthen. Doch für den Nachwuchs hat er sich wieder gerne einen Tag Urlaub genommen. Nicht zum ersten Mal. Projekte mit Schülern hat er zu Magnetismus und Induktion gemacht, mit ihnen auch schon Funkuhren und Radios gebaut. Kein Wunder, schließlich ist Wolfgang Lange gehört zum Radiostammtisch Frankfurt (Oder). Dessen Akteure suchen immer Nachwuchs, wollen Naturwissenschaften der Jugend näher bringen und haben im Kunstspeicher Friedersdorf aktuell viele alte Radios und Funkempfänger dauerhaft ausgestellt.

„Doch heute beschäftigen wir uns mit der Sonne als Energiequelle, auch wenn man die heute gerade nicht sieht“, sagt Wolfgang Lange mit Blick ins trübe Januargrau. Er vermittelte viele Zahlen und Fakten. So ist die Sonne der Hauptenergieversorger des Menschen, ihre Energie wird über elektronische Wellen übertragen. Die ultraviolette Strahlung kennt man beispielsweise als Sonnenbrand auf der Haut.

Da man den Abstand der Sonne zur Erde – rund 0,15 Milliarden Kilometer – beim Projekttag nicht im Original nachbauen kann, wurde zu kleineren Modellen gegriffen, um die Übertragung der Energie greifbar zu machen. Schließlich werden damit beispielsweise durch Photo-Sensoren auch Solaranlagen betrieben. Erst wurden kleine, 1,50 Meter lange Messstäbe gebaut, mit Kabeln, vorne auch mit einem Widerstand. Dieser kam dann ins größere, ebenfalls gemeinsam gebaute Röhrenmodell mit Glühbirne (als Mini-Sonne). Messen und notieren mussten die Schüler dabei in unterschiedlichen Entfernungsschritten die Energieleistung, später auch Widerstand und die Spannung.

Die neun Jungen, aufgeteilt in zwei Gruppen, waren mit Eifer bei der Sache. „Ich habe wirklich was gelernt“ erzählte Lennard Winkler. Sein Kumpel Matti Sagitz beschäftigt sich auch im privaten mit der Physik. Toll fand er den Projekttag allemal. Als ganz cool betitelte Max Pingel die Versuche, trotz vieler Rechnerei. „Es war viel auf einmal, aber ein gutes Erlebnis, da bleibt was hängen“, fügte Elmo Anthis an.

Nach der Mittagspause stießen noch der Physiklehrer Maik Ludwig und der Zwölftklässler Erik Jachmann zur als „Energiegeladen“ betitelten Gruppe. Der Kienitzer zeigte den jüngeren Schülern, wie man die Berechnungen auf dem Computer macht. „Das ist ein guter Ansporn für die Achtklässler“, fand Wolfgang Lange und war generell mit der Arbeit der Schüler zufrieden.

Und womit beschäftigen sich die Mädchen? „Viele von ihnen haben bei der Gruppe namens pfiffige Elektronik mitgemacht, dabei Leiterplatten gelötet und Bausteine programmiert“, erzählte Informatik-Lehrerin Elke Mahler. Andere Achtklässler hatten sich für die Projektgruppen „Kein Leben ohne Wasser“ entschieden und beleuchteten das kühle Nass aus Sicht der Biologie und der Chemie.