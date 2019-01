OB René Wilke fordert vom Bund Hilfe

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Wertschöpfung in der strukturschwachen Stadt Frankfurt liegt weit unter dem Durchschnitt von anderen Regionen in Deutschland. Daher erwartet Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) von der Bundesregierung, dass sie die kreisfreie Stadt Frankfurt und den Regionalen Wirtschaftskern Frankfurt/Eisenhüttenstadt bei der Ansiedlung von neuen Unternehmen unterstützt.

„Wir brauchen konkrete Hilfe vom Bund, um unsere Nachteile auszugleichen“, fordert Oberbürgermeister Wilke. Eher nachteilig habe sich dagegen sogar die abschmelzende Förderung der Solarindustrie durch den Bund auf den Standort Frankfurt ausgewirkt, kritisiert René Wilke die praktische Politik der Bundesregierung. Mit Blick auf die Schließung des Produktionsstandorts von Astronergy durch das chinesische Unternehmen in Frankfurt betont René Wilke: „Bei Lohnkosten können wir mit dem chinesischen Markt nicht mithalten. Strukturschwache Regionen brauchen daher dringend die Unterstützung des Bundes.“

Frankfurts Oberbürgermeister teilt die Auffassung der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, dass die Ostdeutschen mehr selbstbewusst neue Firmenansiedlungen fordern sollten. Beim Neujahrsempfang der märkischen Christdemokraten in Fürstenwalde hatte sie am Montag die Ostdeutschen aufgerufen, Forderungen zu stellen, etwa nach Ansiedlungen von Firmen oder Institutionen. Dazu hätten die Ostdeutschen das Recht, und zwar nicht als Bittsteller, sondern voller Selbstbewusstsein. „Diese Aussage verkennt jedoch, dass nur mehr Selbstbewusstsein die Lösung des Problems ist“, entgegnet Oberbürgermeister René Wilke. Er verweist darauf, dass dieses Selbstbewusstsein durchaus Teil des Agierens der Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt ist. Die Stadt werbe mit dem vorhandenen Flächenpotenzial und auch der immer noch guten Kostenstruktur am Standort. René Wilke verweist darauf, dass beispielsweise in Baden-Württemberg einige Wirtschaftsfördergesellschaften schon geschlossen hätten, weil es keine Flächen mehr zu vermarkten gibt. Davon sei Frankfurt weit entfernt. „Wir haben Potenziale. Niemand hindert den Bund, uns bei der Nutzung dieser Potenziale zu unterstützen“, betont Rene Wilke.