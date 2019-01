Lockere Foren lösen Beirat ab

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In Eberswalde gibt es kein Sanierungsgebiet mehr. Damit hat auch der Beirat seine Legitimation verloren, der bislang die Stadtpolitik beraten hat. Doch weil der Bedarf nach fachlicher Begleitung fortbesteht, sucht das Gremium nach Möglichkeiten, seine Arbeit weiter ausüben.

19 Jahre lang hat es vor allem im Zentrum der Barnimer Kreisstadt keine größere Baumaßnahme gegeben, über die nicht vorab im Sanierungsbeirat geredet wurde. Alles in allem 33 Millionen Euro sind in diesem Bereich investiert worden – in den Erhalt historisch wertvoller Gebäude, in Straßen, Wege und Plätze und gelegentlich auch in den Abriss von Bausubstanz, die nicht mehr zu retten war. Bund, Land und Stadt haben jeweils ein Drittel der Kosten getragen. „Eberswalde hat sich prima entwickelt – das ist auch unser Verdienst“, zieht Jürgen Peters, von Anfang an Vorsitzender des ehrenamtlich besetzten Sanierungsbeirates, eine Erfolgsbilanz. Doch bereits seit Mai 2016 ist das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Geschichte. Und der Beirat in seiner aktuellen Form hat damit keine Daseinsberechtigung mehr. „Der neue Status für das Eberswalder Zentrum und für unser Gremium ist Herausforderung und Chance gleichermaßen“, urteilt Jürgen Peters, der als Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Landschaftsplanung und Regionalentwicklung lehrt. Sein Appell an die Stadtverordneten lautet daher, gemeinsam mit den zum Weitermachen entschlossenen Mitgliedern ohne formale Vorgaben über die zukünftige Ausrichtung und Funktion des Gremiums nachzudenken. „Uns allen sollte klar sein, dass es keinen Stillstand für die Entwicklung des Stadtzentrums geben darf, nur weil das Sanierungsgebiet förmlich aufgehoben wurde“, sagt der Vorsitzende.

Wie es in Sachen Beratung weitergehen könne, habe der Sanierungsbeirat bereits im vorigen Jahr gezeigt, führt Jürgen Peters aus. Und verweist auf die drei thematischen Foren, die unter den Überschriften „Baukultur & Partizipation“, „Grüne Infrastruktur“ und „Mobilität & Stadt“ ausgerichtet wurden. In deren Ergebnisse seien Dokumentationen entstanden, die sich hervorragend als Entscheidungshilfe für Rathausspitze und die Stadtpolitik anbieten würden.

Mit dem jüngsten Forum zur Mobilität haben die Mitglieder des Sanierungsbeirates gerade wieder ihr Gespür für Debatten unter Beweis gestellt, die in Eberswalde für Furore sorgen. Seit Monaten wird in der Barnimer Kreisstadt darüber gestritten, wie die sich nicht selten widersprechenden Bedürfnisse der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer unter einen Hut gebracht werden können. „Es gibt in Europa kein einziges aktuelles Beispiel, in dem sich eine Stadt positiv entwickelt hat, ohne sich dabei auf die Förderung von Fußgängern und Radfahrern zu fokussieren“, heißt es in der Dokumentation des Beirates zur Mobilität. Das ist eine klare Ansage im Streit für und wider die Schutzstreifen für Radfahrer, die in Eberswalde deutlich ausgebaut wurden. Aber das Gremium geht weit darüber hinaus und regt des Weiteren unter anderem das Etablieren eines Carsharingsystems, die Errichtung einer Bushaltestelle direkt auf dem P+R-Parkplatz am Familiengarten oder eine kreuzungsfreie Querung des vielbefahrenen Bahnübergangs am Zoo vor, die per Tunnel oder Brücke erfolgen könnte.

In der Stadtpolitik herrscht über alle Fraktionen hinweg Einigkeit darüber, dass Eberswalde gut beraten wäre, das geballte Expertenwissen weiter zu nutzen, über das die Mitglieder des Sanierungsbeirates verfügen. Dafür würden sich weitere thematische Foren, Workshops und Stadtrundgänge anbieten.

Beschlüsse sind aber erst nach der Kommunalwahl zu erwarten.