Unterwegs in ganz Schöneiche

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Seit 20 Jahren ist Lutz Schmolling Revierpolizist in Schöneiche. Gemeinsam mit Polizeihauptkommissarin Doreen Holze ist der Polizeihauptmeister Ansprechpartner, wenn es um Sicherheit geht. Beide haben einen so vielseitigen wie fordernden Job.

Hier ein freundliches Hallo, da ein Guten Tag – wenn Lutz Schmolling in seiner Uniform durch Schöneiche läuft, wird er oft gegrüßt. Gerade winkt an diesem eisigen Mittwochvormittag eine Radfahrerin ihm und seiner Kollegin Doreen Holze freundlich zu. Als Schöneicher Revierpolizisten kommen sie gerade von einer Streife zurück. Regelmäßig sind die beiden Polizisten zu Fuß oder mit dem Auto im Ort unterwegs, als Ansprechpartner in Sachen Sicherheit.

„Viele kennt man vom Sehen“, sagt Polizeihauptmeister Lutz Schmolling über die Schöneicher. Seit 20 Jahren ist er jetzt als Revierpolizist im Dienst. Als er 1999 in dem Büro in der Berliner Straße 2 anfing, waren sie noch zu viert. Heute zu zweit: Im September kam Polizeihauptkommissarin Doreen Holze dazu. An diesem Vormittag sind die beiden zuerst im Goethepark unterwegs. Da ist – anders als im Sommer, wenn sich Anwohner über von Jugendlichen verursachten Lärm beschweren und die beiden Revierpolizisten dort häufiger anzutreffen sind – nichts los, die beiden haben aber auch mit nichts anderem gerechnet. Zeigen wollen sie sich dennoch, es ist wichtig, präsent und ansprechbar zu sein, wissen sie.

Intensiver Kontakt mit der Bevölkerung, unter anderem durch örtliche Öffentlichkeitsarbeit etwa in Kindergärten, Schulen und Altenheimen, die Schulwegsicherung, die Überwachung des Verkehrsraumes gehören zu den Aufgaben von Revierpolizisten. Sie arbeiten mit an Stellungnahmen zu Verkehrsangelegenheiten, halten Bürgersprechstunden ab, nehmen Anzeigen auf und unterstützen die Kriminalpolizei bei deren Ermittlungen.

Das ist in Schöneiche glücklicherweise nicht so oft notwendig, ein kriminalistischer Brennpunkt ist die Waldgartenkulturgemeinde ganz sicher nicht. Lutz Schmolling nennt Schöneiche ein Dorf und meint das kein bisschen abfällig. Man kennt sich eben. Fahrraddiebstähle, ein Bußgeldbescheid oder Nachbarschaftsstreitigkeiten seien die häufigeren Angelegenheiten, wegen derer Bürger sich an die Polizisten wenden. Der Polizihauptmeister empfiehlt den Kontrahenten meistens den Gang vors Schiedsgericht, wenn dicke Luft am Gartenzaun herrscht.

Und dann gibt es auch die Fälle, bei denen jemand Kriminellen zum Opfer fällt. Wenn ein Wohnungseinbruch angezeigt wird zum Beispiel. „Da fühlt man schon mit“, sagt Doreen Holze. „Aber wir sind nicht Opfer.“ Es gehe letztlich ja darum, dem Betroffenen zu helfen, erläutert die Polizeihauptkommissarin. Was die Revierpolizisten dazu veranlasst, den Betroffenen Tipps für ein sicheres Zuhause mitzugeben, zum Beispiel abschließbare Fenstergriffe zu empfehlen. „Und den Schlüssel nicht von außen in der Haustür stecken lassen“, betont Lutz Schmolling, fügt aber auch etwas resigniert hinzu, dass dieser Hinweis nicht immer fruchte.

Prävention ist dennoch ein wichtiger Teil der Arbeit der Revierpolizisten. Sie sind in Schöneicher Kindergärten unterwegs, um den Mädchen und Jungen das Polizeiauto zu zeigen und zu erzählen, was ein Polizist eigentlich so zu tun hat. An Grundschulen unterstützen sie bei den Fahrradprüfungen, sie sind bei der Absicherung des Schöneicher Heimatfestes dabei.

Dazu gehört auch immer die Kooperation mit dem Ordnungsamt. Als auf den Streifengang durch den Goethepark noch eine Streifenfahrt in Richtung Gewerbegebiet an der Neuenhagener Chaussee folgt, bittet Lutz Schmolling seine Kollegin, kurz anzuhalten. Das Auto des Ordnungsamtes hält gleich dahinter, Gelegenheit für eine kurze Unterredung am Straßenrand.