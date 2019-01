Ein Ort für junge Kreative

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Daniels Probebühne gibt es nun schon seit acht Jahren. Und Initiator Daniel Rosenberg wird nicht müde, immer neue Ideen auf diese Bühne in der Annenstraße 1 zu holen.

Es gibt Menschen, die sich kurz ducken, wenn das Schicksal zuschlägt. Relativ rasch aber wieder nach vorn schauen in der festen Überzeugung, dass das Leben weitergeht. Nur manchmal Schleifen dreht. Um Daniel Rosenberg war es 2017 etwas ruhiger geworden. Das war, als ihn seit Arbeitgeber am Potsdamer Platz, wo er als Beleuchtungsmeister viele Abende das Musical „Hinterm Horizont“ betreute, samt der 150 Kollegen entließ. Rosenberg machte aus der Not eine Tugend und ein Fernstudium. Nun ist er auch fit, Musiker nicht nur ins rechte Licht zu setzen, sondern sie auch von der Aufnahme bis zur CD-Produktion zu betreuen. Längst hat er auch neue Arbeit gefunden, gibt Technikkurse an der BundtStift-Schule in Strausberg und betreut dort alles, was mit der Bühne zu tun hat.

Im vergangenen Jahr hat er unter seiner Probebühne in der Annenstraße 1 ein ehemaliges Büro zu einem Probenraum ausgebaut, der allzeit gemietet werden kann. Schallschutzfenster und spezielle Isolierungen sorgen dafür, dass keine unerwünschten Töne nach draußen dringen. Weder tags noch nachts.

„Ich hatte nie den Gedanken, aufzuhören“, sagt der inzwischen 46-Jährige, der sein Einkommen im Grunde in die Technik auf der Probebühne vom Mischpult über Verstärker bis zur Lichttechnik investiert. Und dort nicht nur Einheimischen auf der offenen Bühne Selbige bietet, sondern auch Ausnahmekünstlern, die er aus aller Welt nach Petershagen holt. Die nächste offene Bühne am 22. Februar ist schon fest gebunden. „Dann erwartet die Gäste ein Mix aus Punk-Rock und Popmusik“, verspricht der Altlandsberger einen außergewöhnlichen Abend. Und fügt an: „Ich versuche einfach, Leute zu fördern, die Eigenes, Kreatives ins Spiel bringen. Ich bin vermutlich einer von sehr wenig Privaten im großen Umkreis, die dies ohne jede öffentliche Förderung machen. Alle anderen großen Bühnen erhalten Zuschüsse ihrer Gemeinden.“ Noch bewerben können sich junge Bands und Solisten für die offenen Bühnen am 31. Mai, 23. August und 29. November.

Ein erster Versuch, auch Sprachkünstlern, jungen Poeten etwa, eine Bühne zu bieten, gelang nicht ganz. Dennoch gibt Rosenberg nicht auf und lädt am 16. Mai und 19. September zu Comedy ein. Thomas Nicolai wird dann in verschiedene Rollen schlüpfen, und es heißt dann „Mit alles, extra scharf“. Auch Lars Redlich hat sich mit Lars Christmas schon für die Weihnachtszeit 2019 angekündigt.

Gefühlvoll soll es am 15. März zugehen, wenn Fidi Steinbeck aus Hamburg mit ihrer Band kommt. Tolle Texte und tolle Musik werden versprochen. Der 22. März ist den Leipzigern Maik & Friends vorbehalten. Elvis meets Smokie heißt es in der Ankündigung. Und gemeint ist die Stimme von Sänger Maik Rose, die Gänsehaut erzeugen soll. The Rob Ryan Road Show gastiert am 5. April in der Annenstraße und verspricht einen Mix aus Rockabilly und eigenen Songs.

Wenn man Daniel Rosenberg fragt, was er für Wünsche hat, dann überlegt er kurz und erzählt von seinem Traum, den Gästen des Abends auch kulinarisch etwas bieten zu können. „Ich suche einen Caterer, der den Gästen vor dem Konzert ein gutes Essen anbietet. Allerdings geht das nur als Nebenjob für ein Restaurant, das die Speisen dann anliefert“, zeigt er sich realistisch.

Freuen würde er sich auch auf junge Leute, die seinen Probenraum nutzen möchten, den er mit allem, was man an Technik braucht, ausgestattet hat. Spaß hätte er auch daran, so eine Art Casting zu veranstalten, um aus einzelnen, talentierten Musikern eine Band zusammenzustellen.

Wer neugierig geworden ist: Daniel Rosenberg ist über Tel. 0176 96992878 erreichbar bzw. www. daniels-probebühne.de.