Volleyballplatz und Senioren-Plausch

Ines Weber-Rath

Markendorf-Siedlung (MOZ) „Viele ältere Bewohner unserer Siedlung kommen im Winter kaum noch raus und unter Leute“, weiß Ilona Wuthe. Von ihr stammen die Idee und das Angebot für einen Plaudernachmittag für die Älteren. Am 29. Januar soll die Premiere im Siedlertreff stattfinden. „Die vierteljährlichen Seniorennachmittage sind offenbar zu wenig“, sagt Wuthe. Die fitte 68-Jährige ist Mitglied im Ortsbeirat und im Vorstand des Ortsvereins von Markendorf-Siedlung. Beide Gremien arbeiten Hand in Hand, betont Ortsvorsteher Steffen Aurich. Und so ist auch der Veranstaltungskalender für dieses Jahr gemeinsam erarbeitet worden.

Feste Größen sind darin der Reha-Sport am Mittwoch Nachmittag ab 16.30 Uhr im Siedlertreff und die monatlichen Skat-Nachmittage des Ortsvereins. Nach der großen Resonanz auf die ersten speziellen Angebote für Kinder und Familien im vorigen Jahr, wie die Kinderweihnachtsfeier, soll es weitere Angebote geben.

Zum Beispiel einen Eltern-Kind-Plaudernachmittag am 22. Februar, eine Kindertagsfeier am 2. Juni, ein Spielplatztreffen im August sowie einen Halloweenumzug. „In unserem Ortsteil gibt es inzwischen mehr als 40 Kinder im Alter bis zu zehn Jahren. Wir wollen dazu beitragen, sie und ihre Eltern zusammen zu bringen“, begründet Ilona Wuthe die Angebote von Ortsverein und Ortsbeirat.

Nach Investitionsvorhaben für dieses Jahr gefragt, sagt der Ortsvorsteher: „Wir wollen auf Wunsch vor allem jugendlicher Bewohner unserer Siedlung einen Beachvolleyballplatz am Spielplatz anlegen und dort auch ein Trampolin aufstellen. Die Arbeiten sollen im Rahmen des Frühjahrsputzes beginnen, zu dem die Bewohner am 27. April aufgerufen sind.

Sorgen macht ihm und Ilona Wuthe in dem Zusammenhang allerdings, dass das Finanzamt dem Ortsverein überraschend die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. „Wegen angeblich kommerzieller Aktivitäten“, sagt Wuthe. Das soll jetzt geklärt werden. Denn ansonsten würde es schwieriger, Sponsoren für Vorhaben zu finden.

„Wir würden uns freuen, wenn sich die neue Führungsriege im Rathaus mal mit uns im Ortsteil umschauen würde“, sagt Ortsvorsteher Aurich noch. Dann würden die Siedlungsvertreter unter anderem auf die immer größer werdenden Risse und Absackungen in Straßen hinweisen, „deren Reparatur uns seit Jahren versprochen wird, aber bislang nicht erfolgt ist“, wie Steffen Aurich sagt.