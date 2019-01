Ein neuer Unterrichtsort für alle

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Für die Zukunft der Regine-Hildebrandt-Schule, die an den Standorten Fürstenwalde und Erkner angesiedelt ist, zeichnet sich eine grundlegende Veränderung ab. Hintergrund ist der bauliche Zustand beider Altstandorte, der in verschiedenen Gremien des Kreises Oder-Spree wiederholt als eklatant mangelhaft beschrieben wurde. Die Einrichtung ist eine Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Die Mitglieder des Bildungsausschusses haben verschiedene Varianten, die Unterrichtsbedingungen zu verbessern, abgewogen und sich in der jüngsten Sitzung am Dienstag für einen kompletten Neubau ausge­sprochen. Dieser soll an einem noch zu bestimmenden Ort in Fürstenwalde errichtet werden. Gleichzeitig soll der Standort Erkner aufgegeben und in Fürstenwalde integriert werden. Dieser Grundsatzbeschluss muss nun von den übergeordneten Gremien, zuletzt vom Kreistag, gefasst werden.

Doch bis zur Eröffnung eines Neubaus vergehen bis zu sechs Jahre. Um die zu überbrücken, seien schnell umsetzbare Verbesserungen im Altbestand zu realisieren, forderten Ausschussmitglieder. Roland Pilz, Leiter der Schulverwaltung von Oder-Spree, rief erneut die baulichen Mängel in Erinnerung. Demnach sind am Altstandort Fürstenwalde Deckenhöhen und lichte Weiten von Treppen und Gängen zu gering. Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Auch sei der Schulhof, ein simpler Sandplatz mit herausragenden Wurzelenden, eher als Stolperfalle, denn als Aufenthaltsort von Kindern, die auf Rollstühle und andere Hilfsmittel angewiesen sind, einzustufen. Die Zuwegung zum Schulgebäude erfolgt über einen unübersichtlichen Parkplatz. Der Schulstandort Erkner sei allein schon deshalb als unsanierbar zu betrachten, weil er teilweise aus Containern besteht.

Als eine der ersten Verbesserungsmaßnahmen soll der Schulhof in Fürstenwalde befestigt und mit Spielgeräten ausgestattet werden. Das Kellergeschoss soll so ertüchtigt werden, dass es als Lager zu nutzen ist. Die Ausschuss-Vorsitzende, Ingrid Siebke, bat die Verwaltung, eine Liste schnell umsetzbarer Verbesserungen zu erarbeiten.

Die Regine-Hildebrandt-Schule wird an beiden Standorten von insgesamt 150 Schülern besucht, sie werden von 63 Pädagogen betreut.