Schandfleck bald im neuem Glanz

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der alte Wohnblock in der Goethestraße gilt als Schandfleck des Bad Freienwalder Kurviertels. Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobage), Tochterunternehmen der Stadt, nimmt 2,4 Millionen Euro in die Hand, um das inzwischen leerstehende Gebäude zu sanieren.

„Die Baugenehmigung liegt seit Mai 2018 vor“, sagt Wobage-Geschäftsführerin Claudia Lamm. Das städtische Unternehmen musste zunächst alle Arbeiten ausschreiben, um überhaupt beginnen zu können. Im Februar werde nun mit den Abbrucharbeiten in Inneren des Hauses begonnen, kündigt die Geschäftsführerin an. Die 24 Zwei- bis Dreiraumwohnungen werden in 16 Drei- bis Vierraumwohnungen mit einer Fläche von 75 bis 91 Quadratmeter verwandelt. Die Nachfrage nach größeren Wohnungen steige.

Gemäß den ursprünglichen Planungen sollte das Haus ein Spitzdach und einen Fahrstuhl bekommen. „Wir haben bewusst auf den Einbau eines Fahrstuhles verzichtet, um die Betriebskosten für die Mieter gering zu halten, und nebenbei fördert das Treppensteigen die Gesundheit“, erklärt Claudia Lamm. Auch auf das Spitzdach verzichtet das Unternehmen. Es würde gegen die Erhaltungssatzung des Kurviertels verstoßen. Demnach müsse die Form des Gebäudes erhalten bleiben. „Wir haben einen Konsens gefunden“, so die Wobage-Chefin. Farblich werde des Gebäude dem Gelb des gegenüber liegenden Knabenpensionats angepasst, das auch zum Gebäudestand des Unternehmens gehört und bereits liebevoll saniert wurde. Es bleibe in seiner äußeren Form erhalten, es werden lediglich einige Balkone angepasst

Von dem Wohnblock wird nach dem Abbrucharbeiten nur noch der Rohbau stehen bleiben. Denn es wird alles erneuert, die Raumaufteilung verändert. Der Bau vom Typ IW 64 Brandenburg mit vier Etagen und Keller stammt aus den Jahren 1967/68. Er ist 40 Meter lang und 10,2 Meter breit. Claudia Lamm geht davon aus, dass sich die Wohnungen aufgrund der sehr guten Lage im Kurviertel problemlos vermieten lassen. Damit und mit der außergewöhnlichen Ausstattung wirbt das Unternehmen für den Wohnblock. Die Zielgruppe seien Familien und ältere Leute, die noch fit sind. Ein Mieter habe beim Auszug aus dem Wohnblock bereits versichert, das er nach der Sanierung wieder einziehen werde, so Claudia Lamm. „Das großzügige Grundstück soll durch eine Sitzecke für die Älteren und einen kleinen Spielplatz für die Jüngsten ein Miteinander der Bewohner ermöglichen“, führt die Geschäftsführerin weiter aus.

Mit der Sanierung hat sich das Unternehmen gegen den Bürgermeister durchgesetzt, der, wie berichtet, das Haus abreißen lassen wollte. Für das Unternehmen jedoch stellt ein Gebäude in dieser Lage die Möglichkeit dar, die Nachfrage von Kunden zu decken und eine Einnahmequelle zu nutzen. „Unser Ziel ist es, im Herbst 2020 die Bauarbeiten zu beenden“, schätzt die Geschäftsführerin ein.