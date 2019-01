Dachdecker unter Zeitdruck

Marco Winkler

Marwitz (MOZ) Nicht mehr im Zeitplan liegt die Dachsanierung der Marwitzer Kirche. Laut Pfarrer Markus Schütte werden die Arbeiten Ende Januar abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt muss verschoben werden.

Kurz vor zehn Uhr, Minusgrade, eisiger Wind pfeift um die Ohren: Vier Männer stehen am Donnerstagvormittag auf dem Dach der mehr als 250 Jahre alten Dorfkirche in Marwitz’ Mitte. Sie tragen lange Holzlatten aufs Dach, die sie mit dem Hammer anbringen. Später kommen die Biberschwänze in Doppeldeckung obendrauf. „Die Bauarbeiten befinden sich in der letzten Phase“, informiert Pfarrer Markus Schütte.

Im August vorigen Jahres hatte die Sanierung begonnen. Die Dachdecker arbeiten derzeit in Windeseile, jeder Tag bringt Fortschritte mit sich. „Die Arbeiten werden planmäßig Ende Januar abgeschlossen“, sagt Pfarrer Schütte. Das Wort „planmäßig“ überrascht dabei ein wenig. Auf einem Vor-Ort-Termin Anfang Oktober vorigen Jahres war sich Schütte noch sicher, dass die Arbeiten am Dach Ende November, spätestens vor Weihnachten fertig sein werden.

Schuld an den bisherigen Verzögerungen sei laut Schütte das neue Gesims rund um die Kirche. Mehrere Schichten konnten im vorigen Jahr beim Abbau des Daches aufgedeckt werden. Die Bauplaner konnten jedoch nicht alleine entscheiden, welche sie wiederherstellen. Schicht für Schicht musste das weitere Vorgehen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises abgesprochen werden. Wie Restauratorin Julia Steinhagen aus Bötzow auf Nachfrage am Donnerstag mitteilte, seien während ihrer Arbeiten drei Gestaltungsabfolgen zutage getreten. „Eine historische Schicht, die zweimal überarbeitet und neu aufgezogen wurde“, so Julia Steinhagen. Das historische Gesims, das jedoch nur fragmentarisch vorhanden ist, wurde gesichert, die Struktur gefestigt. Zu sehen sein wird das historische Original aber nicht. „Das neue Gesims wird über das alte gelegt, wenn das Wetter die Arbeiten zulässt“, so Steinhagen. Zu fragil seien die wenigen historischen Elemente, um sie der Witterung auszusetzen.

Laut Markus Schütte gestalteten sich ferner die Zimmermannsarbeiten als „umfangreicher und damit auch kostenintensiver als geplant“. Der Kostenrahmen, der vor Baubeginn mit rund 150 000 Euro angesetzt war, muss deshalb um insgesamt 10 000 Euro erhöht werden. Den finanziellen Mehraufwand tragen die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis.

Für die Gesamtkosten der Sanierung kommt zur Hälfte der Staatskirchenvertrag auf. Den Rest teilen sich die Gemeinde Oberkrämer, die Landeskirche und der Kirchenkreis. Die Fördermittelakquise gestaltete sich wegen der Verzögerungen im Bauablauf als kleine Hängepartie. Mittlerweile kann Markus Schütte aber Entwarnung geben: „Die Fördermittel wurden rechtzeitig abgerufen und sind eingegangen.“

Doch es werden weitere Finanzspritzen benötigt: Noch fehlende Fördermittel machen dem Plan, schon in diesem Jahr mit dem zweiten Bauabschnitt zu beginnen, einen Strich durch die Rechnung. Die Fassaden-Erneuerung für bisher angesetzte 180 000 Euro müsse laut Schütte ins kommenden Jahr verschoben werden, „da die Landeskirche keine ausreichenden Fördermittel bereitstellen kann“. Damit verschiebt sich für die rund 300 Mitglieder der Kirchengemeinde auch die äußerst spannende Frage, in welchem Farbton ihre Kirche bald erstrahlen wird. Zwei Farbschichten entdeckte Restauratorin Steinhagen bei ihrer Arbeit: eine weiße Schicht sowie den vertrauten Ockterton, den die Kirche aktuell hat. „Noch ist nicht abschließend geklärt, welche Farbe die Fassade haben wird“, so Steinhagen, die voraussichtlich im Sommer neue Farbanalysen vornehmen will.