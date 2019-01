Schwochow hadert mit Spielplatzstandort

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) glaubt, dass es in der Stadionsiedlung größeren Bedarf für einen Spielplatz gibt, als im Stadtzentrum.

Das Grundstücksgeschäft für den Spielplatz an der Rhinstraße/Lange Straße ist noch immer nicht abgeschlossen. Wenn die Stadt das Areal erworben hat, soll der Bau in die Wege geleitet werden. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow hätte jedoch nichts dagegen, wenn die Stadtverordneten sich spontan für einen anderen Standort entscheiden würden.

Es hatte wiederholt Kritik am Standort gegeben. Einige Anwohner bemängelten im Bauausschuss, dass sie den Standort für ungeeignet halten. „Die Frage ist, wenn wir den Spielplatz da nicht errichten, wo wollen wir ihn dann hinstellen?“, so Bauamtsleiter Daniel Hauke. Denn es gebe keine geeignete Fläche im städtischen Besitz. „Der Marktplatz geht denkmalschutzrechtlich nicht“, so Hauke. Aus dem selben Grund falle der Schlosspark aus. Da es im Stadtzentrum keinen Spielplatz gibt, und der mehrheitliche Wunsch besteht, daran etwas zu ändern, bleibt nur besagtes Grundstück an der Langen Straße.

Bürgermeister Schwochow hadert mit dem Standort. Zwar sei ein Spielplatz für das Stadtzentrum wichtig, sagte er am Dienstag. Ein solches Angebot sollte aber dort geschaffen werden, wo der Bedarf am größten ist. Und die meisten Kinder leben im Wohngebiet Am Stadion. „Wir haben dort zwar relativ viele kleine Spielplätze, aber keinen großen Abenteuerspielplatz“, so Schwochow. Deshalb würde er eigentlich lieber zuerst in die Stadionsiedlung investieren. „Die Beschlusslage sagt aber, wir sollen an der Langen Straße kaufen und bauen. Das wird umgesetzt. Wenn man etwas anderes will, muss ein neuer Beschluss gefasst werden“, so der Rathaus-Chef.

Bauamtsleiter Daniel Hauke rechnet damit, dass der Grundstückserwerb im ersten Halbjahr dieses Jahres erfolgen kann. Sobald das geschehen ist, soll ein Architekturwettbewerb ausgelobt werden. In diesen sollen auch die Ideen einfließen, die Kinder bei einem Kreativwettbewerb für die Gestaltung des Spielplatzes eingebracht haben. Anschließend kann der eigentliche Bau ausgeschrieben werden. Ob die Arbeiten, wie geplant, in diesem Jahr fertig werden, vermag Hauke nicht zu sagen. „Heute Prognosen abzugeben – damit tue ich mich schwer.“ (bk)(Kommentar Seite 2)