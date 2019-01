Vor allem Bänke sind beliebt

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der beliebteste Platz von einigen war an der Feuerschale: Etwa 30 Jugendliche sind am Mittwoch trotz eisiger Temperaturen zum Workshop für den Freizeitplatz in Storkow gekommen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass dieser eines Tages etwas anders aussehen könnte als ursprünglich gedacht.

Die Organisatoren vom Jugendteam der Stadt Storkow hatten trotz Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt an ihrem Konzept festgehalten. Der Beteiligungs-Workshop für den Jugendbereich des künftigen Freizeitplatzes am Badestrand in Karlslust fand unter freiem Himmel statt. So konnte an Ort und Stelle diskutiert werden, wie das Areal gestaltet werden könnte. Die Verantwortlichen um Sabine Ulrich hatten im Vorfeld zwar auf noch etwas mehr Zuspruch gehofft, doch angesichts des Wetters bezeichnete die Jugendkoordinatorin die Resonanz als „sehr gut“. Zudem ist die Gelegenheit zur Beteiligung mit dem Workshop noch nicht vorbei. Noch bis Ende des Monats können die Umfragebögen zum Freizeitplatz abgegeben werden. Sabine Ulrich rechnet da noch einmal mit einigem Rücklauf; über die Klassensprecher wurden die Bögen an der Europaschule verteilt.

Beim Workshop ist der exakte Standort des Freizeitplatzes mit Seilen markiert. 42 Meter lang ist das Areal und rund 15 Meter breit, erläutert Ingo Wolf vom Jugendteam. Unter denen, die den Workshop nutzen, sind Maximilian, Luke und Florian. Bänke, Kletter- und Fitnessgeräte wünschen sich die 14- und 15-Jährigen. „Und ich hoffe, dass die Geräte dann nicht beschmiert werden“, ergänzt Maximilian. Ob es auch Steckdosen geben wird – ein Wunsch, den das Trio ebenfalls äußert – steht indes in den Sternen. „Wir wollen eigentlich, dass die Jugendlichen hier aktiv werden können und ihr Handy auch mal weg legen“, sagt Joana Götze, als Haupt- und Bürgeramtsleiterin im Rathaus auch verantwortlich für die Jugendarbeit.

Ursprünglich war von einem Skaterplatz die Rede, den die Stadt anlegen wollte. Viele der Jugendlichen setzen nun aber offenbar andere Prioritäten. Von Bänken, Klettern und Fitness sprechen jedenfalls nicht nur Maximilian, Luke und Florian, sondern auch andere. „Wir haben den Eindruck, dass das Skaten nicht an erster Stelle steht“, sagt Ingo Wolf. Sabine Schmelz vom Jugendteam berichtet, viele wünschten sich einfach einen Platz, an dem sie sich aufhalten können – und da gehörten dann in erster Linie Sitzbänke dazu.

In Stein gemeißelt wird beim Workshop indes ohnehin noch keiner der Vorschläge. In einem nächsten Schritt gibt es eine Info-Veranstaltung, bei der die Zwischenergebnisse erläutert werden. Und bis zur Realisierung hat auch die Stadtverwaltung noch ihre Hausaufgaben zu erledigen. Zur Finanzierung des Freizeitplatzes muss ein Antrag auf Fördermittel aus dem Leader-Programm gestellt werden. „Wir bereiten ihn derzeit vor“, sagt der neue Bauamtsleiter Christopher Eichwald. Den notwendigen Eigenanteil bringt die Stadt auf über eine Spende für die Jugendarbeit durch einen Storkower, der anonym bleiben möchte. Der Fördermittel-Antrag wiederum macht das Freizeitplatz-Projekt zu einem mittelfristigen. Eine Realisierung vor dem Jahr 2020 ist nach Einschätzung von Eichwald unrealistisch.

Offen ist auch noch, wie die Anlage heißen wird. „Freizeitplatz“ soll jedenfalls nur ein Arbeitstitel sein. „Das klingt etwas langweilig“, sagt Sabine Schmelz. Beim Workshop können die Teilnehmer auch dazu Vorschläge machen. „See-Oase“, „Naturenburg“ und „Jugend-VIP-Lounge“ notieren Jugendliche als erste Ideen auf einem Zettel. Einen zweiten Workshop gibt es demnächst für Erwachsene. Denn der Jugendbereich ist nur ein Teil der geplanten Gesamtanlage am Badestrand in Karlslust. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss zuletzt, das Ganze als Mehrgenerationen-Freizeitplatz zu konzipieren.