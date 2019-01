Druck auf Lippen und Tasten

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Beeskow. Trompeter Tristan Wolf gilt als großes Talent und nimmt bereits zum zweiten Mal an Jugend musiziert teil. Gemeinsam mit seinem Klavierpartner Wieland Kühl tritt er am Samstag beim Regionalwettbewerb in Beeskow an.

Locker leicht erklingt im Proberaum der Beeskower Musikschule die Melodie zur Sonate Nr. 2 von James Hook. Spielerisch lockt Trompeter Tristan Wolf (12) die Töne aus seinem Instrument. Es ist die vorletzte Probe vor dem großen Auftritt beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ am Samstag gemeinsam mit seinem Klavierpartner Wieland Kühl.

„Das klingt top, sehr gut“, lobt Trompetenlehrer Tamas Csötönyi die beiden. Sie nehmen bereits zum zweiten Mal an „Jugend musiziert“ teil, in diesem Jahr in der Altersklasse 3. Mit ihr ist, bei Erfolg, auch eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb möglich, der im Juni in Halle/Saale stattfindet.

So weit aber möchte Trompeter Tristan Wolf noch nicht denken. Im vergangenen Jahr erreichte er bereits den Landeswettbewerb als Solokünstler. „Natürlich wünsche ich mir, weiterzukommen“, gibt er zu. Ein bisschen aufgeregt sei er schon vor dem Auftritt am Samstag, aber: „Mein Lehrer hat gesagt, teilnehmen ist alles“, sagt er und lacht.

Der Zwölfjährige nimmt bereits seit fünf Jahren Trompetenunterricht, über die musikalische Früherziehung in der Schule ist er zu dem Instrument gekommen. An der Trompete gefalle ihm die Variation: „Man kann laut und leise spielen und die Töne mit der Lippe oder der Zunge beeinflussen“, sagt Tristan.

In seinem Heimatort Speichrow hat er sein Können schon öfter bewiesen: Schon zwei Mal spielte er beim Speichrower Weihnachtsmarkt mit seiner Trompete, um symbolisch den aus der Legende „Jurij vom Schwielochsee“ bekannten Hirten anzulocken: „Einmal war ich sogar auf dem Kahn dabei“, erzählt er.

Woher seine Begeisterung für die Trompete kommt, kann sich seine Mutter, Marion Wolf, auch nicht erklären: „Bei uns in der Familie ist eigentlich sonst niemand musikalisch.“ Sein Lehrer Tamas Csötönyi bezeichnet ihn als „großes Talent“.

Für das Vorspiel am Samstag haben Klavierlehrerin Anja Götze und Trompetenlehrer Tamas Csötönyi drei Stücke für ihre Schützlinge ausgewählt: Die Sonate Nr. 2 von James Hook, „Lied“ von Eugéne Bozza und „March of the toy soldiers“ in einem Arrangement von Philipe Sparke. „Die Stücke haben sich in den Proben toll entwickelt, das allein ist doch schon ein Gewinn“, sagt Klavierlehrerin Anja Götze. Druck verspüren beide Schüler nicht vor Samstag: „Ich finde das mit dem Wettbewerb gar nicht so wichtig“, sagt Tristan. Ihm ginge es darum, eine Rückmeldung zu seinem musikalischen Können zu bekommen. Seit Oktober übt er mit seinem Duo-Partner alle zwei Wochen für Jugend musiziert.

Daneben gibt es am Wochenende noch weitere Beeskower Teilnehmer: Ole Maurice Lehninger tritt mit dem Akkordeon solo an, Marie Luise Reichardt (Klavier) im Duo mit Marc Schumann (Saxophon). Josua Haase und Konstantin Kinner präsentieren ihr Können jeweils solo mit der Violine.