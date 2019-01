Dank an jene, „die mehr machen“

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Am Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasium sind beim traditionellen Neujahrsempfang gut 40 Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrkräfte und eine Mutter geehrt worden. Für außergewöhnliche Leistungen auch jenseits des rein schulischen Lebens.

„Etwas Großes passiert nur, weil irgendjemand mehr macht, als er muss“, zitierte Kerstin Baur von der Schulleitung zu Beginn den Österreicher Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer. „Man muss nicht, aber man kann“, fügte sie hinzu und verdeutlichte damit den Hintergrund für die folgenden Ehrungen. Ob es der Einsatz bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen sei, bei Sportfesten, Wandertagen, Sprachreisen – es gebe eine Vielfalt von Veranstaltungen über den Schulalltag hinaus. Und man wolle den Engagierten das Gefühl geben, es lohne sich, manchmal mehr zu machen, fügte sie hinzu.

Eingeladen war diesmal auch eine besonders engagierte Elternvertreterin. „Ohne Frau Mathis bei der Organisation von Klassenfahrten und Veranstaltungen wäre Herr Bonke aufgeschmissen“, erklärte Schulleiterin Gabriele Schölzel die vom Klassenlehrer angeführten Beweggründe.

Mit Enriko Drubba bat sie einen Lehrer-Praktikanten nach vorn, der nebenbei viele Stunden in der Robotik-AG investiert hat. Die Arbeitsgemeinschaft hatte es im vergangenen Jahr zur Weltmeisterschaft in die USA mit über 580 Teams aus verschiedenen Ländern geschafft und bei den „Olympics“ der Tüftler in Kentucky den „Create Award“ für den ausgeklügelsten und innovativsten Roboter bekommen. Für die damit verbundene Arbeit konnten sich auch Hannah Blumberg, Marie-Thèrése Füllgrabe, Alexander Hostak und Jannis Baum ins Ehrenbuch des Gymnasiums eintragen. Dieses Jahr wollen die Rüdersdorfer Bastler an die Erfolge anknüpfen.

Nicht für Technik, sondern für Musik begeistert Pädagogin Sandra Fredrich, die durch Konzerte, Krippenspiel oder die religionsphilosophische Woche zugleich zur Außenwirkung der Schule beitrage, lobte Gabriele Schölzel. Und sie hat einen Lehrerchor initiiert, in dem auch die Schulleiterin mitsingt. Anerkennung wurde zudem drei weiteren Pädagogen gezollt – für die Verantwortung bei Schüleraustausch und Abibac, Bio-Olympiade, Brandschutzübungen oder das Einspringen als Klassenleiter.

Unter den geehrten Schülern fand sich mit Ann-Christin Kortshagen eine weitere WM-Teilnehmerin. Die 16-Jährige ist bei der DLRG in Fürstenwalde aktiv, trainiert dreimal pro Woche und erreichte bei den Titelkämpfen der Rettungsschwimmer in Adelaide (Australien) immerhin das Semifinale. Neben dem finanziellen Aufwand für die Reise musste sie einen intensiven schulischen bewältigen, denn in der Abwesenheitswoche waren mehrere Klausuren gelaufen, die sie allesamt nachschreiben musste.

Ebenfalls hervorgehoben wurde das außerschulische Wirken von Antoni Francoise Quennaudon-Fiebiger, oder kurz „Toni“ genannt. Sie helfe, Brücken zwischen den Generationen zu bauen, denn die Neuntklässlerin besucht in der Weihnachtszeit Bewohner von Altenheimen, die sonst einsamer wären. „Das hat sie übrigens selbst nie erzählt, sondern das erfährt man hintenrum“, so Gabriele Schölzel.

Eine Überraschung gelang ihr bei Katharina Languth und Emily Meyer. „Ihr habt euch sicher gewundert, warum ihr hier seid“, sagte die Schulleiterin und klärte auf: Als Vertreterinnen der Schulmannschaft Handball der Wettkampfklasse II hätten die Mädchen auch zur positiven Außenvertretung des Gymnasiums beigetragen. Ähnliches gelte für den Kurs Darstellendes Spiel der Zehntklässler, für den stellvertretend Sabrina Busch und Emile Karim eingeladen waren. Und Maximilian Franz habe mit seinen tollen Fotos die Öffentlichkeitsarbeit bereichert. Sonst sei er eher ein unauffälliger Schüler, berichtete Gabriele Schölzel. Aber auch denen, die nicht durch Bestnoten hervorstechen, sondern eben anderswo mehr leisteten, gebühre Dank. Man könne indes nicht alle einladen.

Zum Abschluss richtete sie einen Dank an Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller, einst selbst Schüler am Gymnasium. Da er nicht wieder für das Amt antritt, wird der 20. wohl sein letzter Empfang gewesen sein. Schaller seinerseits lobte, dass hier besondere Leitungen honoriert werden, und erinnerte daran, dass bei seinem Antritt die Existenz der Schule in Gefahr war und es in den Chemieraum reingeregnet habe. „Ich bin froh, dass wir es so hinbekommen haben, denn die Schule bereichert die Gemeinde“, würdigte er. Und begrüßte, dass sich Gymnasiasten in diesem Jahr als Wahlhelfer einbringen wollen. Vielleicht findet sich ja einer von ihnen dann 2020 beim Empfang wieder.

Für den kulturellen Auftakt der diesjährigen Auflage hatten einmal mehr Mädchen und Jungen der Grund- und Oberschule mit Lehrerin Margit Nieschka gesorgt. „Nächstes Jahr komme ich noch mal, dann aber nicht mehr“, kündigte sie schon an.