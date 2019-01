Kita „Hilde Coppi“ zieht wieder zurück

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Kinder und Erzieher ziehen am 4. Februar wieder zurück in die Räumlichkeiten der Kita „Hilde Coppi“. Aktuell und auch bei laufendem Betrieb werden die Fußböden in zwei Etagen saniert und danach gibt es neue Beprobungen. Einige Werte des aktuellen Gutachtens sind höher als die des vorigen. Das gaben OB René Wilke, Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich und Birgit Förster, Leiterin des Zentralen Immobilienmanagements, am Dienstagabend im Sozial- und Bildungsausschuss bekannt.

Anfang Dezember war die Einrichtung aufgrund stechender Gerüche in einigen Räumen geschlossen worden. 54 der 95 Kitakinder werden seitdem in den Räumen der Wichern-Diakonie, die Kitaträger ist, betreut. Andere Eltern wurden gebeten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen und Angebote wie Eltern-Kind-Zentren zu nutzen. Bei einer Elternversammlung Ende Dezember waren die Werte des ersten Raumluftgutachtens vorgestellt worden. Demnach war keine Gesundheitsbelastung festgestellt worden.

Im Ausschuss ging es Dienstag um polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese Werte sind im Vergleich zur Untersuchung davor gestiegen und „liegen leicht über Richtwert I“, so Birgit Förster. Zwischen 11,1 und 16,4 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurden gemessen. Richtwert I – unproblematisch – liegt bei 10 Mikrogramm. Ab Richtwert II, 30 Mikrogramm, besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Liegt der Wert dazwischen – wie in dem Fall – sollte aus Vorsorgegründen gehandelt werden. Ein Grund für die erhöhten Werte könnte sein, dass die Kita während des Leerstands nicht gelüftet wurde.

Auch wenn keine Gesundheitsgefährdung besteht, betonte René Wilke, wurde damit begonnen, den Fußboden der Kita zu sanieren. Das sorgte bei einigen Betroffenen, die zur Ausschusssitzung gekommen waren, für Verwunderung. Warum mit der Sanierung begonnen wurde, bevor die Ergebnisse des aktuellen Gutachtens vorlagen, fragte jemand. „Egal, was rausgekommen wäre, das Vertrauen in die Einrichtung wäre nicht mehr da“, sagte der OB. Um das Vertrauen wieder herzustellen, die Geruchsbelästigung zu beseitigen und eventuell bei Überschreitung des Grenzwertes auftretende Probleme wie Kopfschmerzen zu vermeiden, sei so entschieden worden, „obwohl wir nichts tun müssten“.

Einige Eltern und Erzieher zeigten sich im Nachgang zwar zufrieden mit der Sanierung, wiesen aber darauf hin, dass es auch im zweiten Obergeschoss stark riecht. Ullrich kündigte an, dass der Fußboden im Erd- und ersten Obergeschoss komplett saniert und die Wände gemalert werden, voraussichtlich bis Ende des Jahres. Die Kosten übernimmt die Stadt. Bislang gebe es laut Ullrich noch keinen Anlass, auch die Böden im zweiten Obergeschoss zu sanieren.

Der Gutachter stellt den Eltern heute seine Ergebnisse vor. Einige von ihnen hätten ihre Kinder bereits von der Kita abgemeldet. Auch Erzieherinnen hätten mittlerweile gekündigt, erzählten Betroffene.