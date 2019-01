So läuft die Erdgassuche bei Zehdenick

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Zehdenick. Irgendwo in einem Wald bei Zehdenick: Rund 50 Kilometer Messkabel sind verlegt, mehr als 400 Geophone im frostigen Waldboden gesteckt – es kann losgehen.

Die Männer der Gesellschaft für Geowissenschaftliche Dienste mbH (GGD) aus Leipzig haben sämtliche Vorbereitungen getroffen, um in den Tiefen rund um Zehdenick nach Erdgas zu suchen. Dabei werden Schallwellen zwischen 30 und 100 Hertz in den Boden gesendet, die von den Geophonen aufgenommen und an die Messzentrale im Kleinbus gesendet werden. Die Leipziger Geophysiker arbeiten im Auftrag der Jasper Resources GmbH. Deren Geschäftsführer, Thomas Tygesen, ist überzeugt davon, dass hier, zwischen Zehdenick, Wesendorf, Vogelsang, Hammelspring bis rauf nach Templin, sehr große Gasvorkommen lagern. Dabei stützt sich seine Firma auf Untersuchungen, die die DDR-Firma Erdöl-Erdgas-Gommern in den 1970er-Jahren begonnen hat. Die Kabel ziehen sich durch den Wald, verlaufen parallel zu den Wirtschaftswegen, alle 40 Zentimeter ein Geophon, an dem die drei weißen 25-Tonner anhalten und messen. „Wir nennen sie ‚Seismis‘“, sagt Tygesen. Die Maschinen stammen aus Großbritannien, sind für die Waldböden mit groben, schweren geländegängigen Reifen und Allrad ausgestattet, an Bord sehr viel Hydraulik, um die Rüttelplatte auf den Boden zu drücken und gleichzeitig die Achsen des Fahrzeuges zu entlasten. „Dann rüttelt es insgesamt drei Mal für 16 Sekunden, wenn die Wellen in den Boden geschickt werden“. Dass insgesamt drei „Seismis“ hintereinander fahren, erklärt der Geologe mit der Messgenauigkeit der Daten. Aus Sicherheitsgründen, das erfährt der Reporter bei der Einführung, müsse beim Messen ein Abstand von zehn Metern eingehalten werden. Das habe mit den hohen Drücken in der Hydraulik zu tun, nicht mit der eigentlichen Messung.

Nach rund drei Minuten rollt der Treck der drei „Seismis“ 40 Meter auf dem Waldweg entlang, stoppt und es geht wieder los. Im Bus am Waldrand starren derweil die Männer auf die Computer-Bildschirme, hier kommen alle Daten aus dem Wald an, werden gesammelt und später im Büro in Zehdenick einer ersten groben Auswertung unterzogen. Der Laie sieht auf dem Bildschirm nur blaue und rote Linien, mal schwächer, mal stärker an einigen Stellen konzentriert. Der Reporter tippt auf den Bildschirm: „Hier liegt das Erdgas?“ Gelächter. „Nein, das ist eine seismische Störung!“ Die Geologen zeigen auf eine Stelle, an der die Linien fast eine Kurve bilden. „Hier befindet sich das Gas wie in einer Höhle“.

Nach der Auswertung aller Daten wird die Entscheidung fallen, ob nach dem Gas gebohrt wird. „Das wird nicht wie in Dallas oder Houston in Texas aussehen, ein Bohrturm neben dem anderen“, beruhigt Tygesen die in Info-Veranstaltungen vorgetragenen Bedenken. Ein etwa 20 Meter hoher Bohrturm würde reichen, denn „wir können auch waagrecht bohren“. Die Bohrstelle benötige insgesamt eine Fläche von etwa 40 000 Quadratmeter. Doch soweit sei man derzeit noch nicht, zunächst fahren die drei „Seismis“ über die Waldwege, stoppen alle 40 Meter, rütteln am Boden und weiter geht’s, Daten sammeln.