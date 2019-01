Bröckelputz wird ausgebessert

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Einen Überblick über aktuelle Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen hat Baufachbereichsleiter Robert Knobloch am Dienstagabend im Ortsentwicklungsausschuss gegeben. So seien im Haus 2 der Verwaltung in der Puschkinstraße die Brandschutzmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Dass außer der Gerüstbautreppe noch ein weiteres Gerüst im Eingangsbereich gestellt wurde, sei eine Schutzmaßnahme, weil Putz abgebröckelt sei. Je nach Witterung würden Schadstellen abgeklopft und ausgebessert, kündigte er an. „Es sieht potthässlich aus“, war ihm bewusst. Allerdings solle in das Gebäude auch nicht über Gebühr investiert werden, denn perspektivisch sei ein Umzug in die Hans-Striegelski-Straße 6 neben dem Rathaus vorgesehen. Die findet sich auch in einer längerfristigen Maßnahmeliste des Förderprogramms Aktive Stadtzentren, aber nicht im Doppelhaushalt 2019/20, erklärte er.

Das Jugendzentrum Notausgang am Landhof sei inzwischen ebenfalls so hergerichtet, dass für eine Übergangsfrist ein Weiterbetrieb möglich sei. Langfristig ist auch dafür Ersatz vorgesehen – in einem neuen sozialen Zentrum am Kalkberger Platz.

Was das Kulturhaus betrifft, werde derzeit die Antragstellung für ein Förderprogramm für national bedeutsame Denkmale vorbereitet. Es sei ein Berliner Büro mit einer restauratorischen Untersuchung beauftragt worden, die als Grundlage für weitere Planungen dienen soll. Zudem habe es ein Gespräch mit der Landesdenkmalbehörde gegeben. Die Untersuchung werde ebenfalls mit Fördermitteln finanziert, die Gemeinde müsse ein Drittel beisteuern.

In der Kita Rappelkiste wird nach Angaben des Fachbereichsleiters Ende Februar ein Teil des ersten Bauabschnitts fertig, so dass dann Umzüge innerhalb des Gebäudes erfolgen, denn die Einrichtung wird bei laufendem Betrieb saniert. Im gleichnamigen Hort sei der erste Bauabschnitt inzwischen abgeschlossen. Man hoffe, die Sanierung in diesem Jahr fertig zu bekommen. In der Herzfelder Kita Zwergenschloss seien Mängel in der Elektrik entdeckt worden, berichtete er weiter. Derzeit liefen Vorbereitungen für die Elektrosanierung.

Sorgen bereite die Mehrzweckhalle Herzfelde. Dort habe es zuletzt wieder hereingeregnet, und erstmals war auch die Elektrik betroffen. Offenbar müsse eine „größere Sicherungsmaßnahme“ beauftragt werden. Weil dafür kein Geld geplant war, müsse dies demnächst im Hauptausschuss besprochen werden. Für die Zukunft der Halle als „Gesellschaftshaus“ sei der Ortsteil gefragt, müsse ein Konzept her mit Nutzungsideen der Bürgerschaft. Akuten Zeitdruck sah Knobloch im Gegensatz zu Gemeindevertreterin Annemarie Witteck nicht. Er habe mit der Stelle telefoniert, die Förderanträge begutachtet. Ein Gemeindevertreterbeschluss sollte jedoch noch vor der Wahl gefasst werden.