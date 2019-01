Der Maler muss noch durch

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Sanierung und Erweiterung der Beeskower Fontaneschule ist fast abgeschlossen. Mehr als 2,5 Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen eineinhalb Jahren in das Haus investiert. Am Dienstag stellte Schulleiterin Annette Genzel dem Kulturausschuss ihre Einrichtung vor.

172 Schüler lernen an der Beeskower Fontanegrundschule. In den ersten Jahren werden sie in Flexklassen unterrichtet. Außerdem hat die Schule eine Sprachförderklasse, ist deshalb auch nicht Schule für gemeinsames Lernen. Dieser Titel ist gerade sehr populär in Brandenburg, fast 200 Bildungseinrichtungen tragen ihn. Dort gehen dann Kinder ohne und mit besonderem Förderbedarf in eine Klasse. Mit dem Titel, so Genzel, gebe es die Sprachförderklasse nicht mehr. Diese sei aber für viele Kinder wichtig, die in der sprachlichen Entwicklung von Lehrern und Ergotherapeuten besonders unterstützt werden müssen. Der Klasse stehen deshalb auch mehr Räume, beispielsweise für den Förderunterricht zur Verfügung.

Integration und Inklusion sind an der Schule dennoch wichtige Themen. „Wir haben in der Zeit der Flüchtlingswelle besonders viele Kinder aufgenommen“, sagt Annette Genzel. 19 Kinder aus anderen Ländern lernen aktuell in der Schule, sechs stammen aus Pakistan, sechs aus Russland.

Das Prunkstück der Schule ist nach Sanierung und Erweiterung die Aula. Die ist noch nicht ganz fertig eingerichtet, wird aber schon für Musik- und Theaterprojekte genutzt. An der Fontaneschule lernen die Mädchen und Jungen der 4. und 5. Klasse Gitarre, die von Helene Radam geleitete Theater AG hatte bereits zwei Aufführungen. Am Wochenende ist die Aula Spielort desWettbewerbs „Jugend musiziert“.

Die angeschlossene Küche mit zwei Herden wird für die im WAT- und Sachkundeunterricht vermittelte „Gesunde Ernährung“ genutzt. Große Arbeitsflächen sorgen dafür, dass viele Mädchen und Jungen gleichzeitig schnippeln können. Auch das ist eine Herausforderung. „Einige Kinder, die besonders behütet aufwachsen, bekommen hier erstmals im Leben ein Messer in die Hand“, sagt die Schulleiterin.

Sie präsentiert den Ausschussmitgliedern auch die anderen Räume. Es gibt Aufenthaltsbereiche mit Arbeitsplätzen und einer kleinen Bibliothek, durch die Aufstockung des Mittelgangs einen neuen Platz für das Schulschlagzeug, einen modern gestalteten Fachraum für Naturwissenschaften. Dort stehen Rolltische. Wird für Experimente Strom gebraucht, können die Steckdosen von der Decke herabgezogen werden.

Die Wände neben den Schultafeln sind in den Unterrichtsräumen magnetisch. In einigen Räumen hängen dort Zettel mit den häufigsten Wörtern. „Rechtschreibung ist als bildungspolitischer Schwerpunkt ausgegeben worden. Das muss geübt werden“, so Annette Genzel.

Die Leiterin bedankte sich bei den Abgeordneten dafür, dass die Stadt so viel Geld in die Schule gesteckt hat. Kämmerer Steffen Schulze gab den Dank im Namen der Stadt zurück, erinnerte daran, dass die mehr als 2,5 Millionen Euro umfassende Sanierung bei laufenden Betrieb erledigt wurde. „Eigentlich Wahnsinn“, sagte Schulze.

Ganz vorbei ist der Wahnsinn noch nicht. Die Maler haben in den Fluren noch einiges zu tun, ein paar Heizkörper sind noch nicht installiert, das neue Treppenhaus ist noch verhangen. Die Behindertentoilette wird noch zweckentfremdet als Lagerraum genutzt. Doch das Ende der Arbeiten ist absehbar.