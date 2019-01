A13 Richtung Berlin weiter gesperrt

dpa

Calau (dpa) Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A13 zwischen Calau und Kittlitz (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) am Mittwoch bleibt die Fahrbahn Richtung Berlin weiterhin gesperrt.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, soll die Sperrung bis voraussichtlich Donnerstagmittag andauern. Grund dafür sind unter anderem wetterbedingte Probleme bei der Beseitigung der Ölspur auf der Straße. Die Fahrbahn Richtung Dresden sei aber wieder frei, hieß es.

Am Mittwochnachmittag war ein mit Bier beladener Lastwagen auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Calau und Kittlitz in Richtung Berlin gegen ein Baustellenfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Der 44-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar.