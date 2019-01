Verletzte bei Unfällen in Velten

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Bei zwei Unfällen in Velten sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

Der erste Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9 Uhr. Eine 57-jährige Autofahrerin fuhr an der Poststraße von einem Parkplatz auf die Straße. Dabei übersah sie eine gleichaltrige Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 11 Uhr krachte es an der Ecke Viktoria-/Wilhelmstraße. Dort waren ein Ford und ein Renault zusammengestoßen. Zwei Insassen aus dem Ford wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Unklar war zunächst, welcher der beiden Autofahrer die rote Ampel an der Kreuzung missachtet hatte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf rund 14 000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.