Frauen stritten für Frieden!

Bärbel Kraemer

Bad Belzig 100 Jahre Frauenwahlrecht wurden mit einem Festakt im Seminarhotel „Paulinenhof“ in Kuhlowitz gefeiert. Theresa Pauli, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark, und Florian Görner, der lokale Koordinator des Lokalen Aktionsplans „Hoher Fläming“ mit Sitz in Bad Belzig, hatten dazu eingeladen. Die Veranstaltung stand unter dem Thema „Streiten für gleiche Rechte. Wofür streitest Du?“

„Wir feiern, was uns heute selbstverständlich ist“, gab Pauli in ihrer Begrüßungsansprache zu bedenken. In diesem Zusammenhang erinnerte sie daran, dass die Wahlbeteiligung der Frauen 1919 bei über 80 Prozent lag.

Die Berliner Politikwissenschaftlerin, Autorin und Frauenrechtlerin Claudia von Gélieu lud im Anschluss zu einer Frauenhistorischen Spurensuche ein. Diese Reise durch die Zeit stand unter dem Thema „100 Jahre allgemeines Frauenwahlrecht“ und begann im Jahr 1854. Damals gestattete das preußische Gemeinderecht Frauen mit Grundbesitz zwar schon ein Stimm- jedoch noch kein Wahlrecht. Damit musste Frau noch einen Mann beauftragen. Sie erinnerte ferner an das von 1850 bis in das Jahr 1908 bestehende Politikverbot für Frauen. Weshalb Frauen begonnen hatten, sich in Vereinen zu organisieren. Doch auch das war nicht gewollt. So wurde unter anderem am 3. März 1890 der Luckenwalder Arbeiterinnenverein polizeilich verboten. 1891 schrieb die SPD als erste Partei das Frauenwahlrecht in ihr Wahlprogramm. Dabei erfuhren die Zuhörer, dass Frauen die ersten waren, die gegen Krieg und Lebensmittelnot demonstrierten und für den Frieden stritten. Namen von Frauenrechtlerinnen wie Minna Cauer und Marie Juchacz wurden in diesem Zusammenhang genannt. Letztere hatte 1919 im Wahlkreis Potsdam I., zu dem auch Belzig gehörte, für die Nationalversammlung kandidiert. Als eine von 37 Frauen zog sie nach der Wahl in die Weimarer Nationalversammlung ein.

Im Anschluss lud Theresa Pauli zu einer Gesprächsrunde. Im Podium saßen Barbara Klembt, die ehemalige Bürgermeisterin der Gemeinde Wiesenburg/Mark, die Historikerin, Landtagskandidatin der Linken und Sprecherin des Frauenpolitischen Rats e.V. Claudia Sprengel, die Kreistagsabgeordnete der SPD Melanie Balzer aus Linthe sowie die Vorsitzende des Treuenbrietzener Ortsverbandes der CDU Anja Schmollack. Sie standen in der von Theresa Pauli moderierten Gesprächsrunde Rede und Antwort und waren sich darin einig, dass die Politik - auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts - Frauen dringender denn je braucht.Die Frauenband „Klaster Royall“ sorgte für die kulturelle Umrahmung.