Investor zieht Antrag für umstrittenes Projekt zurück

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die geplante Klärschlammanlage in Germendorf ist offenbar vorerst vom Tisch. Der Investor soll einen Antrag zurückgezogen haben. Die Gegner der Anlage fürchten aber, dass die Pläne weiterverfolgt werden. Sie sind inzwischen im Verein „Pro Umwelt Oberhavel“ organisiert.

Dass Oberhavel ein unabhängiges Forum und eine umweltpolitische Interessenvertretung der Bürger braucht, das machte der neu gegründete Verein „Pro Umwelt Oberhavel“ bei seiner ersten Informationsveranstaltung am Dienstagabend in Oranienburg deutlich. Vor rund 40 Besuchern sagte Vereinsvorsitzender Ralph Mech, dass der Investor der in Germendorf geplanten Klärschlammverbrennungsanlage seinen Antrag beim Landesumweltamt zwar zurückgezogen habe. „Aber das ist noch keine Garantie dafür, dass die Anlage nicht doch gebaut wird“, so Mech.

Die Intec Engineering aus Bruchsal müsse noch einige Hausaufgaben erledigen und Auflagen erfüllen. „Sollte der Antrag dann rechtlich alle Voraussetzungen erfüllen, kann es durchaus sein, dass er noch mal eingereicht wird und das Landesumweltamt die Anlage dann genehmigt“, so Mech. Dass sie an dem Standort in Germendorf ökologisch und ökonomisch keinen Sinn mache, habe die Behörde dabei nicht zu prüfen.

Die in kommunalen Abwässer aus Oranienburg und Leegebruch werden ins Klärwerk Wansdorf eingeleitet. Der dort anfallende Klärschlamm wird in einer Anlage der Berliner Wasserbetriebe in Berlin-Ruhleben verbrannt. Neben dem Klärwerk Waßmannsdorf bauen die Berliner Wasserbetriebe derzeit eine noch größere Klärschlammanlage, die in der Lage wäre, auch weitere Klärschlämme aus Brandenburg zu verbrennen, so Mech. Schon deshalb stelle sich der Bedarf einer solchen Anlage in Germendorf nicht. Denn dort müsste der Klärschlamm aus anderen Gebieten per Lkw angekarrt werden, was die ohnehin schon starke Verkehrsbelastung in Germendorf und Leegebruch weiter unnötig erhöhe. „Wir werden dieses Thema weiterhin sehr aufmerksam verfolgen und über die Entwicklung informieren“, versicherte Mech. Weitere interessierte Fachleute seien dem Verein dabei willkommen.

Die Kräfte zu bündeln, um drohenden Beeinträchtigungen der Umwelt und der Lebensqualität Paroli bieten zu können, sei dringend nötig, hatte zuvor Dirk Bernhardt betont. Er rief nochmals den Bürgerprotest gegen die 2002 auf dem selben Germendorfer Grundstück geplante Energos-Müllverbrennungsanlage (MVA) in Erinnerung. Ohne das engagierte Auftreten der damaligen BI wäre die Anlage womöglich Realität geworden. Als sich das Thema MVA erledigt hatte, sei die Bevölkerung mit dem wirtschaftlich unsinnigen und umweltpolitisch mehr als fragwürdigen Ballenlager konfrontiert worden. Später sollte in Germendorf noch eine Fettverbrennungsanlage entstehen und kurz darauf die KVA. „Nur ein unabhängiges Forum, wie es unserer Verein ist, kann über Hintergründe informieren und die Planungen solcher Anlage kritisch begleiten und sie auch infrage stellen“, so Bernhardt.

Über ein anderes brisantes Thema, das vor allem Leegebrucher und Germendorfer stark bewegt, informierte Marco Babatschew. Gemeint ist das von der Gemeinde Oberkrämer direkt neben dem Germendorfer Gewerbegebiet beschlossene Industriegebiet. (bren)