Tebling gegen die Abschaffung

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Als absoluten Populismus bezeichnet Jens Graf, Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebunds, die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Land. Für Ralf Tebling (SPD), Bürgermeister in Premnitz, stellt der Plan indes „Wahlkampfgetöse“ dar. Der Kommunalpolitiker spricht sich gegen die Abschaffung der Beiträge beim Ausbau von Anliegerstraßen aus, so lange keine 100-prozentige Kompensation durch das Land Brandenburg erfolgt.

Eine Übernahme der Kosten in Höhe von 25 Millionen Euro jährlich durch das Land reiche laut Graf zumindest nicht aus, um den Bau, die Sanierung und Unterhaltung der kommunalen Straßen zu stemmen. Vielmehr nehme der Städte- und Gemeindebund einen Investitionsbedarf von 2,77 Milliarden Euro an sowie Kosten für die Unterhaltung der Straßen von 310 Millionen Euro.

Das Premnitzer Beispiel: 80 Kilometer kommunale Straßen liegen in Verantwortung der Stadtverwaltung. Seit 1992 sind rund 20 Kilometer erneuert worden - das ist erst ein Viertel. Würde das Tempo beibehalten, wären die restlichen 60 Kilometer erst in 75 Jahren restlos saniert. 14 Millionen Euro wurden in die Premnitzer Straßen und die der Ortsteile Döberitz und Mögelin investiert - 5 Millionen nahm die Stadt als Beiträge ein, die wiederum in neue Investitionen einflossen. „Hätten wir in den zurückliegenden Jahren ohne die Beiträge der Anlieger gebaut, wären Straßen für lediglich 9 Millionen Euro saniert worden“, so Tebling. Er meint, dass es wohl nicht zu einer Beschleunigung des Straßenausbaus beitrage, sollten die Beiträge als Einnahmen für die Kommunen wegfallen. Aus den Reihen des Städte- und Gemeindebunds heißt es dazu, dass bereits jetzt Kommunen geplante Investitionen zurückstellen würden.

Anders verhält es sich vorerst in Premnitz. Der Bürgermeister versichert, dass die für 2019 geplanten und im Haushalt eingestellten Vorhaben umgesetzt werden. Da gäbe es keine Probleme. Der aus Mögelin stammende Ralf Tebling sieht allerdings ein anderes Problem, das mit der drohenden Abschaffung der Straßenausbaubeiträge einhergeht. „Muss der Bürger seinen Beitrag zum Ausbau nicht mehr zahlen, wird dies sicher zur Enthemmung führen“, vermutet der Rathauschef. Soll heißen: Solange die Leute an den Kosten beteiligt werden, können sie sich eher mit Mängeln arrangieren. Das würde sich nach Abschaffung der Beiträge womöglich ändern. „Die Bürger fordern sicher vorzeitiger, dass die Kommune der Sicherungspflicht nachkomme und teurere Materialien im Straßenbau und bei der Beleuchtung verwendet werden,“ so Tebling. Sparsamkeit wäre dann nicht mehr die Forderung seitens der betroffenen Bürgerschaft.

Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebunds im Landkreis weiß Tebling, dass sich die Bürgermeister im Havelland genauso gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge aussprechen würden, wie er. BVB/Freie Wähler hatten mit einer Ende 2018 gestarteten Volksinitiative und letztlich knapp 110.000 Unterschriften den Stein ins Rollen gebracht. AfD und CDU unterstützen die Forderung zur Abschaffung. Die Regierungsparteien SPD und Die Linke haben sich inzwischen des Themas zielführend angenommen.