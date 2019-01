Rheinsberg verliert weiter Einwohner

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Einwohnerzahl ist 2018 wieder ein wenig gesunken. Mit Stand vom 31. Dezember 2018 haben 8081 Menschen einen festen Wohnsitz in der Prinzenstadt. Im Jahr zuvor waren es 30 Personen mehr. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) möchte dem Abwärtstrend entgegenwirken.

„Die Tendenz geht nach unten, sie hat sich im Vergleich zu früher aber verlangsamt“, sagt Schwochow. Hauptgrund für den Einwohnerverlust sei nach wie vor, dass mehr Leute sterben, als geboren werden. Das Verhältnis von Zu- und Wegzügen halte sich hingegen in etwa die Waage. Neben den fest in Rheinsberg wohnhaften Personen haben noch 472 Menschen einen Zweitwohnsitz in der Prinzenstadt. Die tatsächlich Zahl der Teilzeit-Rheinsberger ist indes noch höher. Denn insgesamt zahlen mehr als 1 100 Personen Zweitwohnsitz-Steuer.

Nach Prognosen der Bertelsmannstiftung wird die Einwohnerzahl bis 2030 unter 6 500 fallen. Das ist die demografische Entwicklung, aber wir müssen gegensteuern“, so Schwochow. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung hat es in den vergangenen Jahren recht viele Geburten gegeben. „Die Kindergärten sind voll, das ist ein gutes Zeichen.“ Das Problem ist jedoch die Altersstruktur: In elf Jahren wird voraussichtlich rund ein Drittel der Bevölkerung im Rentenalter sein. Um junge Menschen in der Stadt zu halten, müssen die Bedingungen in Rheinsberg an mehreren Stellen besser werden. Schwochow sieht diverse Ansatzpunkte.

Ein wesentlicher Faktor ist für ihn die Bahnanbindung. Zwar fährt der Zug von Rheinsberg über Löwenberg nach Berlin während des Fonatenjahres ganzjährig. Allerdings nicht zu Zeiten, die für Berufspendler relevant sind. Schwochow möchte Kontakt mit Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider aufnehmen, um über die Anbindung zu reden. „Die Fahrzeiten müssen verbessert werden, damit die Bahnlinie ein Erfolg wird“, sagt er. Denn sollte das ganzjährige Angebot gut angenommen werden, hofft der Rathaus-Chef auch, Argumente dafür zu haben, auch über das Fontanejahr hinaus für die kompletten zwölf Monate im Jahr eine Berlin-Anbindung zu haben.

Angesichts der demografischen Entwicklung ist auch die medizinische Versorgung ein wichtiges Thema. Zwar habe Rheinsberg genügend Allgemeinmediziner. Bei den Fachärzten gibt es aber große Mankos. Um sich behandeln zu lassen, müssen die Rheinsberger mitunter lange Autofahrten auf sich nehmen. Dem Verwaltungschef schweben feste Sprechtage vor, die Patienten aus dem Rheinsberger Raum vorbehalten sind. Mit Busshuttles könnten sie dann gemeinsam zum Arzt fahren.

Auch die fehlende gymnasiale Oberstufe in Rheinsberg wird als großes Manko angesehen. Wer ein Abitur machen will, muss mit dem Bus nach Neuruppin, Gransee oder Wittstock fahren. Wenn die Schüler am späten Nachmittag nach Hause kommen, bliebe kaum noch Freizeit. „Dadurch kommt unter anderem das Vereinsleben zum Erliegen“, attestiert Schwochow. Zwar würden die Pläne, wieder eine gymnasiale Oberstufe in Rheinsberg anbieten zu können, nicht mehr weiter verfolgt. Schwochow würde es aber begrüßen, wenn Schüler der Sekundarstufe zwei an zwei bis drei Tagen in Rheinsberg unterrichtet werden könnten: „Die Frage ist, ob die Schüler zur Schule fahren sollen oder die Lehrer zu ihren Schülern.“ Die Idee, in Zusammenhang mit der Kammeroper und der Musikakademie eine gymnasiale Oberstufe mit dem Schwerpunkt musikalische Bildung zu etablieren – ähnlich der Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt mit der Reitklasse – ist bisher nicht weiterverfolgt worden. Sie könnte aber eventuell wieder aufgegriffen werden. Erst vor kurzem hatte der Leiter der Kammeroper, Georg Quander, gesagt, dass sein Haus es unterstützen würde, wieder Abiturienten nach Rheinsberg zu holen.

Um den ländlichen Raum zu stärken, ist es aus Schwochows Sicht auch notwendig, die Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen zu verändern. Das Land berechnet den Finanzausgleich für die Kommunen anhand der Steuerkraft und Einwohnerzahl. Dadurch profitieren die wirtschaftlich starken und dichter besiedelten Regionen im sogenannten Speckmantel Berlins stärker als dünn besiedelte, Berlin ferne Landstriche. Wegen der wenigen Einwohner, die sich in Rheinsberg auf einer sehr großen Fläche von fast 330 Quadratkilometern verteilen, ist die Kommune bei den Schlüsselzuweisungen in Schwochows Augen benachteiligt. Denn auch in kleinen Dörfern müssen Straßen Wasser- und Abwasserleitungen bewirtschaftet werden.

Daher regt der Rheinsberger Rathauschef an, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen einen Flächenfaktor einzubeziehen.