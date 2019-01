Galerie am Bollwerk zieht es in die Klosterkirche

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Ein ungeahnt großer Ausstellungsraum, eine ungewohnte Sicht auf einen alten Bekannten und jede Menge Kunst: Der Förderverein der Neuruppiner Galerie am Bollwerk hat in diesem Jahr einiges vor.

Am 12. April startet die erste Ausstellung in der Galerie am Bollwerk. Der Künstler Lothar Seruset wird sie konzipieren. Unter dem Titel „Fontane lesen – mach Dir ein Bild davon“ trägt er Arbeiten von insgesamt 23 Künstlern zusammen, die sich mit dem Schriftsteller auseinandergesetzt haben. Zuletzt waren diese Werke im brandenburgischen Landtag in Potsdam zu sehen. Nun wandern Teile der Schau nach Neuruppin. Das Besondere: Nicht nur die Galerie selbst, auch die Klosterkirche wird zum Ausstellungsraum. „Dort werden vor allem Skulpturen zu sehen sein“, sagt Lothar Seruset.

Die beteiligten Künstler haben sich mit Fontanes „Stechlin“, aber auch mit seinen Gedichten beschäftigt. Moritz Götze beispielsweise hat sich mit „John Maynard“ befasst. Entstanden ist eine Emaillemalerei auf Metall in Buchform, die den bekannten Steuermann zeigt. Von Hans Scheib stammt die Skulptur „Die Dirn mit der Birn“ als Anlehnung an „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. „Fontane bietet so viel“, ist Lothar Seruset überzeugt. Die Schau sei nun eine Gelegenheit, in das Werk des Schriftstellers einzutauchen. Vor allem die Kirche als Ausstellungsraum sei eine Herausforderung, so Seruset. Durch die Feuchtigkeit im Gotteshaus könnten Papierarbeiten beispielsweise nur in der Galerie selbst gezeigt werden. Wichtig ist ihm, beide Orte als gleichberechtigt anzusehen. Im Anschluss wandert die Exposition nach Neuwerder ins Havelland, wo sie im Zuge der Biennale „Land(schafft)Kunst VII“ gezeigt wird.

Für die Mitglieder des Galerie-Vereins muss es dann schnell gehen: „Fontane lesen – mach Dir ein Bild davon“ endet am 19. Mai. Bereits am 23. Mai beginnt vor Ort die nächste Ausstellung. Sie ist Teil der Fontane-Festspiele. Der Buch-Illustrator Quint Buchholz zeigt dann am Bollwerk seine Arbeiten. Die Veranstaltung ist Teil des Jugendliteraturfestival „Querfelddrei“ und wird bis zum 30. Juni gezeigt.

Jost Löber dürfte einigen Neuruppinern bereits ein Begriff sein. Der Künstler aus der Prignitz war in der Vergangenheit schon Teil einer Ausstellung in der Galerie. Nun kehrt er zurück. Vom 4. Juli bis zum 10. August sind Arbeiten des Bildhauers vor Ort zu sehen. Fontane und die Frauen – dieses Thema hat die nächste Künstlerin beschäftigt. Barbara Töpper-Fennel zeigte Frauen-Fotos in flüchtigen Momenten. Die Schau dauert vom 16. August bis zum 22. September.

Stadtplaner Matthias Frinken konzentriert sich in seiner Ausstellung ab dem 26. September wieder etwas mehr auf die eigentliche Arbeit des Schriftstellers Fontane – beziehungsweise auf die auffälligen Leerstellen darin. Mit „Fontane und die Stadt“ ist seine Exposition überschrieben, die bis zum 3. November am Bollwerk gezeigt wird. „Wie kommt es, dass Fontane in Berlin und London gelebt, aber fast nur über die Provinz geschrieben hat?“: Diese Frage hat Frinken in den vergangenen Jahren aufgegriffen. „Er schreibt fast gar nicht über seine räumliche Umgebung“, so der Stadtplaner. Wer wen wann geheiratet hat, das findet sich mitunter sehr ausführlich in Fontanes Werk. Wie sich aber das quirlige Berlin vor seiner Haustür oder das nicht nur architektonisch interessante London um die Ecke entwickelt, wird nicht oder nur am Rande behandelt.

Frinken wird nun diese ausgelassenen Räume anhand von 13 bis 15 Fahnen beleuchten. Wo ist Fontane aufgewachsen? Wo hat er gelebt? Wie sah London 1850 aus, wie Berlin? Für den 26. April hat Frinken einige Teilnehmer zu einem Workshop in die Galerie zu einem Austausch eingeladen. Vertreter der Literaturwissenschaft und der Stadt Neuruppin werden ebenso dabei sein wie Historiker. „Planmaterial habe ich aber schon viel zusammen“, sagt Frinken. Anfangs sei das Ganze für ihn nur eine provokative Frage gewesen: „Berlin war doch der Brodelkessel. Warum beeindruckte ihn das nicht? Warum fuhr er lieber nach Karwe?“ Frinken suchte nach dem Wenigen, das Fontane überhaupt zu seiner städtischen Umgebung geschrieben hat. Auch daraus wird er wahrscheinlich in der Ausstellung zitieren.

Im November werden die Lichtdesigner die Galerie wieder als Arbeitsraum nutzen. Das Jahr endet für den Verein mit einer Gruppenausstellung von Neuruppiner Künstlern. Wer genau dabei ist, steht laut Cornelia Lambriev-Soost vom Galerie-Verein noch nicht fest. Doch eines ist bereits klar: An Fontane führt auch in diesem Fall kein Weg vorbei.