Diebe richten Millionenschäden an Autobahnen an

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Steuerdisplays, GPS-Empfänger, Notstrom­aggregate – Diebe haben es nach Angaben der Polizei besonders auf Geräte von Baustellen an Autobahnen abgesehen. Im Dezember wurde sogar eine komplette Sattelzugmaschine mit einer Bohrmaschinenfräse entwendet.

In der vergangenen Woche meldete die Polizei gleich zwei Fälle von Baustellendiebstählen an der Autobahn nördlich von Berlin. Bei Mühlenbeck wurden nicht nur Bagger aufgebrochen und Steuerdisplays sowie GPS-Empfänger gestohlen, sondern auch Baucontainer geknackt und Laptops, Drucker und ein Notstromaggregat entwendet. Der Schaden betrug 23 000 Euro.

Im gesamten Jahr 2018 hat die Polizeidirektion 25 einzelne Fälle von Diebstählen auf Autobahnbaustellen gezählt, sagt Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Die Gesamtschadenshöhe wird von den Ermittlern auf weit über eine Million Euro geschätzt. Als größten Fall bezeichnet die Polizei den Diebstahl von Anfang Dezember, als zwischen Fehrbellin und Kremmen eine Sattelzugmaschine mit Straßenbelagfräse verschwunden ist. Der Fall wird beim Landeskriminalamt untersucht, auch weil ein Schaden von etwa einer Million Euro verzeichnet wird. Bislang konnten keine Täter ermittelt werden. Auch die Diebe von 200 Meter Starkstromkabel, die im Sommer an der Baustelle der A10 benutzt wurden, sind noch nicht gefasst. Schaden: 10 000 Euro. Die Liste der begehrten Objekte ist lang: Dieselkraftstoff, Steuergeräte, Lkw-Batterien, Akkus von Warnanlagen, Auffahrrampen aus Aluminium, Verladeschienen, Notstromaggregate, zählt Stefan Rannefeld auf.

Steffen Schütz, Sprecher der Havellandautobahn GmbH, die für die Baustellen zuständig ist, hat zwar von einzelnen Fällen gehört, bewertet die Diebstähle bislang aber noch nicht als besonderes Problem. Er sieht deshalb auch nicht die Notwendigkeit, an den Baustellen Wachpersonal einzusetzen. Eine elektronische Überwachung mit dem System „BauWatch“ finde jedoch bereits statt.

Für die Polizei sei es sehr schwierig, den gesamten Baustellenbereich am nördlichen Berliner Ring und an der A24 im Blick zu haben. „Eine solche Großbaustelle über viele Kilometer, wie wir sie momentan haben, ist schwierig zu überwachen“, so Rannefeld. Die Autobahnpolizei könne die Kontrollen jedenfalls nicht absichern.