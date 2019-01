Ausbau von Busspuren vor Start – Häme für Rot-Rot-Grün

dpa

Berlin (dpa) Berlin will den öffentlichen Nahverkehr mit neuen Busspuren wieder schneller machen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) kündigte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus die Ausweitung des Busspurnetzes an. „Wir werden jetzt damit starten.“ Es gehe einerseits darum, neue Spuren zu schaffen und andererseits darum, zeitliche Beschränkungen auf bestehenden Bus-Fahrstreifen aufzuheben, soweit das sinnvoll sei.

Bei U-Bahn, Tram und Bus gibt es in Berlin große Probleme. Ausfälle, Verspätungen, dichtes Gedränge und Personalmangel gehören dazu. Politik und die landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen unter Druck – auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition gab es zuletzt heftigen Krach.

Günther bekräftigte im Abgeordnetenhaus eine Reihe von Bausteinen, die den Nahverkehr langfristig verbessern sollen. Beispiele: Der U-Bahn-Fuhrpark soll demnach bis 2035 weitgehend runderneuert und um etwa 30 Prozent aufgestockt werden. Das Straßenbahnnetz soll um voraussichtlich 85 Kilometer aufgestockt werden – das entspreche mehr als 40 Prozent des heutigen Netzes. Für die S-Bahn werde ein landeseigener Fahrzeugpool aufgebaut.

Gegen die knappe BVG-Personallage könnten aus SPD-Sicht die Fahrer des BVG-Rufbus-Dienstes helfen. Der SPD-Abgeordnete Tino Schopf stellte die Frage, ob es den „Berlkönig“ wirklich brauche. Oder ob er nicht vielmehr zu einer Kannibalisierung des öffentlichen Nahverkehrs und Taxigewerbes führe. Schopf ergänzte, ob die Rufbus-Fahrer stattdessen nicht vielmehr für die BVG begeistert werden könnten.

Bei dem „Berlkönig“ handelt es sich um einen Rufbus-Dienst der BVG und eines weiteren Partners. Den Service der Kleinbusse kann man sich mit anderen Fahrgästen teilen - Ridesharing genannt. Nach BVG-Angaben gibt es derzeit rund 100 Fahrzeuge, die Nachfrage sei gut. Den „Berlkönig“ gibt es seit einigen Monaten, der Rufbus verkehrt in Teilen der Innenstadt.

Von der BVG hieß es am Donnerstag in einer Reaktion, dass die Fahrer des „Berlkönigs“ keine Busfahrer seien. Sie benötigten für ihre Tätigkeit nur den sogenannten kleinen Personenbeförderungsschein. Damit können zum Beispiel Fahrgäste in Taxen, Mietwagen oder PkW im Linienverkehr befördert werden.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja plädierte dafür, dass der Rufbus auch in den Randbezirken fahren sollte. Die CDU will nach eigenen Angaben keine Ausweitung des „Berlkönigs“, sondern die Verlagerung in die Randbezirke. Dort sei die Versorgung mit Bus und Bahn lange nicht so gut.

BVG-Vorstandschefin Sigrid Nikutta kündigte diese Woche an, dass noch in diesem Jahr 1100 neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Ende 2018 waren dort 6670 Fahrer beschäftigt. Laut BVG sei die Bewerberlage bei Stellenausschreibungen generell gut. „Daher sind wir sehr optimistisch, die 1100 geplanten Neueinstellungen, davon rund 500 Busfahrer, in diesem Jahr auch realisieren zu können“, hieß es vom Unternehmen.

Die Opposition im Abgeordnetenhaus nutzte die Parlamentsdebatte zur U-Bahn-Krise für eine Generalabrechnung mit dem rot-rot-grünen Senat. CDU, AfD und FDP warfen dem Regierungsbündnis ein Totalversagen vor – in der Verkehrspolitik und darüber hinaus.

Es gebe keine Konzepte für die Herausforderungen der stark wachsenden Stadt, für einen Ausbau des Nahverkehrs und die Bewältigung der zunehmenden Pendlerströme, sagte der CDU-Abgeordnete Oliver Friederici. Das Agieren von Rot-Rot-Grün sei generell geprägt von „Überforderung, Überlastung, Unfähigkeit und Streit in der Koalition“.

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sprach von Regierungsversagen und einer „Verbrannte-Erde-Politik“ in vielen Bereichen. „Im dritten Jahr von Rot-Rot-Grün sind die Berliner nur noch pessimistisch“, meinte er. Czaja (FDP) stieß in dasselbe Horn. „Dieser Senat ist an Missgunst, Streitereien, Ahnungslosigkeit und Realitätsverlust oft nicht zu überbieten.“ Müller sei das „personalisierte Umfragetief der Sozialdemokratie“. Er müsse das Steuer endlich wieder in die Hand nehmen.

Der SPD-Verkehrspolitiker Schopf wies Vorwürfe zurück. Die CDU trage nichts substanzielles zur Lösung der Probleme bei. Friedericis Ausführungen nannte Schopf eine „Vollpfostenrede“.