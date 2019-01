Auszeichnung für „NotrufPlus“

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Der Chef der Brandenburger Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt, hat am Donnerstag im Namen von Ministerpräsident Dietmar Woidke an der Technischen Hochschule Brandenburg Manuel Eckert, akademischer Mitarbeiter im Fachbereich Informatik und Medien, als „Ehrenamtler des Monats“ Januar ausgezeichnet. Der 36-jährige Diplom-Informatiker hat das Projekt „NotrufPlus“ maßgeblich entwickelt. Mit Hilfe einer kostenlosen App können Menschen mit und ohne Behinderung barrierefrei einen Direktnotruf in Echtzeit an die örtliche Leitstelle absenden. Manuel Eckert ist Mitglied des gemeinnützigen Vereins „BürgerServiceNetz“, der mit verschiedenen Projekten, Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Gebiet der elektronischen Verwaltung Hilfe bereitstellt. Der barrierefreie Direktnotruf ist ein Gemeinschaftsprojekt vieler Akteure, wie des Vereins „BürgerServiceNetz“, der Technischen Hochschule Brandenburg, der Behindertenbeauftragten, des Behindertenbeirates und der Berufsfeuerwehr von Brandenburg an der Havel. Manuel Eckert ist der 128. „Ehrenamtler des Monats“. Die Auszeichnung wird seit 2007 für herausragendes Engagement vergeben.