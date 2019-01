Voltigierverein Vehlen braucht Hilfe

Th. Messerschmidt

Vehlen (MOZ) Das Voltigieren, das Turnen auf einem Pferd, hat in der Gemeinde Bensdorf eine 50-jährige Tradition. Entstanden 1969 als Abteilung der LPG Bensdorf, wurden schon 1974 bei den ersten DDR-Meisterschaften im sachsen-anhaltinischen Kuhfelde beachtliche Erfolge erzielt. Der Sieg in der Einzel- und der 3. Platz in der Mannschaftswertung. Nach der Wende wurde dann der Voltigierverein Vehlen gegründet. Die Vereinsvorsitzende und Trainerin Bibiana Ferchland kümmert sich in ihrer Freizeit um Kinder und Jugendliche und um die Voltigierpferde.

Kurz vor Weihnachten kam es nun zu einem tragischen Unglücksfall. Das knapp 11-jährige Voltigierpferd Apriko verunglückte beim Toben auf der Koppel. Da es trotz Hilfe und Unterstützung nicht mehr aufstehen konnte, wurde der Tierarzt gerufen, der das Pferd nicht retten konnte. Es wurde noch am Abend des Unglücks eingeschläfert. Für den Voltigierverein ein tragischer Verlust.

Dieses Pferd wurde jahrelang eingeritten und für den Wettkampfsport fit gemacht. „Es ist nicht einfach, ein passendes Pferd für diesen Sport zu finden, denn es turnen Kinder auf diesem Tier“, berichtet Bibiana Ferchland. In die Trauer der Trainerin und Voltigier-Kinder mischt sich Ratlosigkeit, wie es nach der Winterpause mit dem Training und den Wettkämpfen weiter gehen soll.

Im Verein gibt es zwar noch einen Schimmel, aber der zählt 29 Jahre und kann für den aktiven Sportbetrieb nicht mehr eingesetzt werden.

Die Vehlener Pferdeliebhaber und Vereins-Freunde haben kurz nach dem Unglück beschlossen: Der Voltigiersport darf in Bensdorf nicht untergehen. Es muss geholfen werden. Denn aus eigenen Mitteln und Mitgliedsbeiträgen kann der Verein den Kauf eines geeigneten Pferdes nicht stemmen. Auf breite Spendenbereitschaft wird gehofft, schließlich wissen schon Generationen von Kindern, die in Bensdorf voltigiert sind, dass dies ein toller Sport und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist.

Ob Privatperson, Verein oder Firma, jeder Euro hilft, dem Ziel näher zu kommen, ein geeignetes Pferd suchen und bezahlen zu können.

Spendenkonto: Märkischer Voltigierverein Vehlen, DE 79 1606 2073 0002 0151 10