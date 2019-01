Senioren wünschen sich öffentliches WC am Markt

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Senioren in Kremmen wünschen sich eine öffentliche Toilette am Marktplatz. Rathaus und Klubhaus haben sanitäre Einrichtungen. Den Senioren geht es aber um ein WC, das sie außerhalb der Öffnungszeitungen nutzen können.

Handlungsbedarf sah die Fraktion UWG/LGU, die die Stadt beauftragte, nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Diese liegen vor und werden in der Stadtverordnetenversammlung am nächsten Donnerstag (19 Uhr, Ratssaal) vorgestellt.

Die Stadt suchte nach Angeboten bei der in Berlin ansässigen Wall AG, die in der Veltener Produktionshalle unter anderem digitalisierte Klo-Häuschen herstellt. Ablehnende Wall-Antwort: „Im Rahmen unseres Geschäftsmodells verkaufen wir keine Toiletten, sondern stellen diese lediglich im Kontext von Werberechtsverträgen zur Verfügung.“ Bei der Pro Seniorenpflege, die am Schlossdamm neu baut, fiel die Antwort ebenfalls negativ aus. Es sei kein Platz, und eine öffentliche Toilette bringe ein steuerrechtliches Problem für den gemeinnützigen Verein mit sich, heißt es in der Antwort.

Die Stadt Kremmen legt den Abgeordneten deshalb die Idee einer aus dem Boden ausfahrbaren, zylinderförmigen Toilette vor. Geschätzte Kosten: zwischen 60 000 und 80 000 Euro (ohne Installation). Weitere Option: ein behindertengerechtes WC am Rathaus für 122 500 Euro. In der ehemaligen Post, Am Markt 15, könnte – so der dritte Vorschlag – eine Toilette für 107 500 Euro gebaut werden, die ein monatliche Miete von 878 Euro nach sich ziehen würde. (win)